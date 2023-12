Dies nervt Kangaroos-Coach Dennis Shirvan aktuell besonders

Iserlohn Trotz zuletzt ansprechender Leistungen gegen die Topteams der Liga sind die Iserlohner aus den Play-off-Rängen gerutscht.

Eine Niederlage gegen einen Aufsteiger tut fast immer weh. Das geht den Iserlohn Kangaroos nicht anders, wobei die Berlin Braves 2000 nicht wie ein üblicher Aufsteiger zu betrachten sind. Die Hauptstädter sind auch in der ProB Nord eines der Topteams. Umso ärgerlicher ist es, wenn das eigene Team eine ordentliche Leistung abruft und es am Ende nur an Kleinigkeiten lag, dass keine Punkte aus Berlin entführt werden konnten. „Schade, es war definitiv mehr drin. Leider waren die personellen Voraussetzungen für uns äußerst ungünstig, da kurzfristig zwei wichtige Spieler ausgefallen sind oder angeschlagen waren. Durch die kleine Rotation hat uns hinten heraus ein wenig gefehlt“, meint Trainer Dennis Shirvan.

Besonders schmerzte der Ausfall von Spielmacher Clayton Ladine, der bereits angeschlagen in die Trainingswoche ging und am Freitag noch nicht zu 100 Prozent fit war. „Wäre es das letzte Saisonspiel gewesen, dann hätte er sicherlich gespielt. So wollte ich aber kein unnötiges Risiko eingehen“, erklärt Shirvan. Zu allem Überfluss hat sich dann auch noch Jonathan Almstedt beim Warmmachen verletzt. „Das waren muskuläre Probleme im Rücken, weshalb ich ihn nicht so viel einsetzen konnte.“

Kangaroos haben in der ersten Halbzeit zu viele defensive Böcke geschossen

Trotz der Ausfälle besaßen die Iserlohner durchaus ihre Möglichkeiten und lagen sogar noch im dritten Viertel kurz in Führung. „Natürlich müssen wir uns die Niederlage auch selbst zuschreiben. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir einige defensive Böcke geschossen. Daran waren wir selbst schuld“, so der Coach. Anders als noch in Leverkusen, wo die Kangaroos immer dann die passende Antwort fanden, wenn sie unter Druck gerieten, war es diesmal genau umgekehrt. „Es ist aber auch unangenehm, um 14 Uhr am Mittag dort zu spielen. Dazu hat Berlin dann noch einen Spieler wie Andreas Seifert im Team, den du in der ProB nicht unter Kontrolle bekommst.“

Am meisten ärgert Shirvan aber die Konsequenz, die diese Niederlage mit sich bringt. „Nach den starken Leistungen in den letzten Wochen waren wir auf einem richtig guten Weg. Mit einem Sieg in Berlin wären wir auf Platz drei vorgerückt, jetzt sind wir sogar aus den Play-off-Rängen herausgerutscht. Das nervt mich richtig“, gibt der Iserlohner Trainer offen zu. Allerdings weiß er auch, dass dieses Tabellenbild einer unheimlich guten und engen Nordgruppe geschuldet ist. „Da kann wirklich jeder jeden schlagen.“

