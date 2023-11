Diese prominente Hilfe bekam der Schachverein Hemer

Hemer Erstmals in der Geschichte des Schachvereins Hemer kam in einem Mannschaftswettkampf ein internationaler Schachgroßmeister zum Einsatz.

Die zweite Mannschaft des Schachvereins Hemer hat in Hohenlimburg erfolgreich die Tabellenführung in der Bezirksliga mit einem 4,5:1,5-Erfolg verteidigt. Artur Mai, Dirk Lamek, Valerija Naumenko und Serdar Senel gewannen ihre Partien, Lukas Jagodzinsky steuerte ein Unentschieden bei. Zusätzliche Hilfe erhielt der Tabellenführer durch die eigene Dritte, die Verfolger Iserlohn ein 3:3-Unentschieden abrang. Für die Punkte sorgten hier Christian Stiller, Klaus Irgel und Julian Frank.

Erste Mannschaft des Schachvereins Hemer siegt ersatzgeschwächt

Ebenfalls gut lief es für die SVH-Erste, die in der NRW-Klasse in Meschede gewann. Damit steht Hemer im dritten Jahr der Ligazugehörigkeit erstmals auf Platz eins. Dabei begann der Wettkampf schon vor dem ersten Zug schlecht, da Timo Stahlschmidt so kurzfristig ausfiel, dass ein Ersatz nicht mehr zu organisieren war. Somit stand es schnell 0:1. Mit Lukas Jagodzinsky musste ein Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen, da Carmen Voicu-Jagodzinsky fehlte, weil sie zurzeit für die rumänische Nationalmannschaft bei den Mannschafts-Europameisterschaften in Montenegro aktiv ist. Und Tim Leonard musste aus privaten Gründen passen.

Israelischer Großmeister gewinnt spektakuläre Partie

Allerdings hatten die Hemeraner noch ein Ass im Ärmel: Mit dem Israeli Alexander Bagrationi kam erstmals in der Hemeraner Vereinsgeschichte ein Schachgroßmeister in einem Mannschaftskampf zum Einsatz. Und dieser ließ in seinem ersten Spiel für den SV Hemer dem viele Jahre stärksten Spieler des Schachverbandes Südwestfalen, Bernhard Rittmeier, keine Chance. Bagrationi überspielte seinen Gegner in einer spektakulären Partie und brachte Hemer, das durch Andreas Jagodzinsky zum 1:1 ausgeglichen hatte, mit 2:1 in Führung.

Benjamin Hofmann erhöhte dann auf 3:1, sodass sich ein sicherer Sieg abzuzeichnen schien. Doch ausgerechnet Moritz Runte verspielte seinen Vorteil und ließ Meschede auf 3:2 herankommen.

Luka Xue in toller Form

Wieder einmal in toller Form präsentierte sich der erst 13-jährige Luka Xue, der an Brett drei zum Einsatz kam. Er ließ seinem mehr als doppelt so alten Gegenspieler keine Chance und brachte Hemer mit 4:2 in Führung. Xue, der in allen bisherigen Saisonspielen zum Einsatz kam, ist mit Hofmann jetzt Topscorer der Mannschaft und weist eine Bilanz von 2,5 von 3 möglichen Punkten auf.

Doch die scheinbar beruhigende Führung täuschte. Lukas Jagodzinsky und Fabian Trinh standen beide schlechter als ihre Gegner. Nach knapp fünf Stunden musste sich Jagodzinsky seinem nominell deutlich besseren Gegner schließlich geschlagen geben. Aber Trinh wehrte alle gegnerischen Gewinnversuche ab und sicherte nach fast sechs Stunden den knappen 4,5:3,5 Sieg.

Mit 5-1 Punkten liegt Hemer zwar an der Tabellenspitze, aber die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sieben sind nur durch zwei Punkte voneinander getrennt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Bei der Mannschafts-EM spielt Carmen Voicu-Jagodzinsky zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder für die rumänische Nationalmannschaft. Außerdem gehört Alessia Ciolacu, ebenfalls vom SV Hemer, zum Aufgebot. Nach drei Runden hat Rumänien ein ausgeglichenes Punktekonto. Ciolacu an Brett vier und Voicu-Jagodzinsky am Reservebrett sind bislang in allen drei Spielen zum Einsatz gekommen und haben jeweils 1,5 von 3 Punkten geholt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe