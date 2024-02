Diesen Rekord halten Iserlohner Bogenschützen

Iserlohn Gleich mit zehn Sportlern war der BSC Iserlohn bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen vertreten – und das sehr erfolgreich.

Bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Dortmund gingen erneut zehn qualifizierte Bogenschützen des BSC Iserlohn an den Start.

Alexander Hoßbach sichert sich den Titel auf der 15-Meter-Distanz

Den Auftakt machten die jüngsten Recurveschützen. Hier konnte Alexander Hoßbach in der Klasse Schüler C auf die 15-Meter-Distanz den Landesmeistertitel nach Iserlohn holen. In der Klasse der Schüler A auf die 18-Meter-Distanz erreichte Taylor-Joel Wiemann den sechsten Platz.

Klaus Calovini (Mitte) vom BSC Iserlohn konnte sich bei den Landesmeisterschaften über den Sieg in der Seniorenklasse mit dem Recurvebogen freuen. Foto: D. Lowack / IKZ Christoph Schulte

Einen weiteren Landesmeistertitel holte sich souverän der erste Vorsitzende Klaus Calovini in der Seniorenklasse Recurve. Zusammen mit Wolfgang Veneman und Norbert Hunke war er auch in der Mannschaftwertung nicht zu schlagen. Mit dem Ergebnis von 1506 Ringen hält das Iserlohner Seniorentrio zudem nun den deutschen Rekord.

Kirsten Lowack als Vierte ringgleich mit der Drittplatzierten

Drei Fehlschüsse neben die Trefferfläche warfen Dirk Lowack in der Wertung bei den Herren Master sehr weit zurück. Somit musste er die Landesmeisterschaft als Training unter Wettkampfbedingungen abhaken. Kirsten Lowack als einzige Iserlohner Teilnehmerin mit dem Compoundbogen belegte den vierten Platz in der Master-Klasse der Damen. Hierbei war sie ringgleich mit der Drittplatzierten. Zufrieden zeigte sie sich mit den erreichten 551 Ringen allerdings nicht.

Alexander Hoßbach (Mitte) vom BSC Iserlohn sicherte sich in der Schülerklasse den Sieg mit dem Recurvebogen. Foto: Klaus Calovini / IKZ Christoph Schulte

In der starken Konkurrenz der Herren-Klasse Recurve belegten die Brüder Niklas und Mika Lowack nach einem anfänglich guten Start am Ende den 17. Platz bzw. 26. Platz. In der Damen-Klasse Recurve sicherte sich Saskia Kück mit 519 Ringen bei ihrer ersten Teilnahme einen guten zehnten Platz.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Nächstes Ziel des BSC Iserlohn ist die Deutsche Meisterschaft, die Anfang März in Sindelfingen stattfindet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe