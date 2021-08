Eine perfekte Körperbeherrschung und großes Vertrauen in die gemeinsamen akrobatischen Fähigkeiten sind die Basis für erfolgreiche und spektakuläre Figuren wie diese der TuS-Nachwuchsturnerinnen.

Iserlohn. Leistungsturnerin Anja Grundler begeistert und fördert die Nachwuchstalente im Turnen.

Schon der Vereinsname weist auf die Kernsportart hin, die nicht nur beim 1846 gegründeten TuS die Basis für die später einsetzende Vielfalt war. Im größten und facettenreichsten Iserlohner Sportverein, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert und mittlerweile 23 Sparten umfasst, ist die Turnabteilung immer noch die zentrale Säule. Zwar umfasst sie keine 1000 Mitglieder mehr wie noch zur Jahrtausendwende, aber auch die aktuell rund 600 stehen für breit angelegte Aktivitäten.

Die meisten von ihnen verteilen sich auf die verschiedenen Angebote im gesundheitssportlichen Sektor, der mit dem klassischen Turnen wenig zu tun hat. Doch den gibt es nach wie vor im Jubiläumsverein – und er floriert. Wie so oft hängt das mit dem Engagement Einzelner zusammen, und beim TuS ist das Thema Leistungsturnen ganz eng mit Anja Grundler verbunden. Die 27-Jährige, die nach dem Abschluss ihres Jurastudiums gerade ein Referendariat beim Landgericht in Hagen absolviert, kam 2012 zum TuS und schaffte es, mit ihrer Leidenschaft für das Turnen viele andere zu begeistern.

Turnsport in der Jugend wieder populärer machen

Wie macht man das? Schließlich ist Turnen keine der angesagten Sportarten bei Kindern und Jugendlichen mehr und findet auch in der Schule immer weniger Beachtung. „Durch das Turnen lernt man seinen Körper ganz anders kennen. Man geht an die eigenen Grenzen, körperlich und psychisch. Und wenn man ein schwieriges Teil einer Übung zum ersten Mal geschafft hat, dann ist das einfach ein toller Moment,“ sagt Anja Grundler. Für sie persönlich sei „dieses Gefühl vom Fliegen“ der besondere Reiz beim Leistungsturnen.

In den letzten Jahren hat sie immer mehr Gleichgesinnte um sich geschart. 30 Mädchen und junge Frauen widmen sich in fünf Leistungsgruppen dem wettkampfmäßigen Turnen. Das beginnt auf Bezirksliga-Niveau, wo die Sechs- bis Zehnjährigen aktiv sind, und endet beim Verbandsligateam, in dem auch die Trainerin selbst mitmischt. Sie hat erst mit 13 ernsthaft mit dem Turnen begonnen. „Viel zu spät, idealerweise sollte man mit fünf oder sechs Jahren einsteigen“, sagt Anja Grundler.

Beim TuS gibt es dazu ideale Voraussetzungen, schließlich bietet der Verein sieben Kindergruppen an – von den „Turnkrümeln“ (acht Monate bis drei Jahre) über Eltern-Kind-Turnen (Zwei- und Dreijährige) bis zum klassischen Kinderturnen der Vier- und Fünfjährigen.

Anja Grundler ist überzeugt, dass es kaum eine bessere Basisausbildung geben kann. „Es geht um Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Also um Elemente, die auch in vielen anderen Sportarten wichtig sind.“ Das Turnen, diesen von hohem Trainingsaufwand und Idealismus geprägten Sport, populärer zu machen, ist ihr großes Ziel. Und sie wünscht sich dazu höhere Akzeptanz in der Schule.

„Vielen Lehrern fehlt wohl die Kompetenz. Sie lassen die Kinder Ballsportarten machen, das ist ja auch einfacher.“

Dabei kommt der Teamgedanke bei ihren Turnerinnen keineswegs zu kurz. „Wir sind alle befreundet, unternehmen auch viel außerhalb der Halle und finden es richtig gut, einen Teil unserer Freizeit gemeinsam beim Training zuzubringen,“ sagt Anja Grundler.

Kontinuierliche Aufbauarbeit

Sie bedauert es, dass es beim TuS im männlichen Bereich derzeit kein Äquivalent zu ihren Gruppen gibt. Eine Nachwuchsriege existiert, aber vom Ligenbetrieb, wie er für die mittlerweile aufgelöste KTV Iserlohn selbstverständlich war, ist man weit entfernt. Hier kontinuierliche Aufbauarbeit zu leisten, ist eines der Zukunftsprojekte des TuS.

Der verzeichnet einerseits Interesse am Kinderturnen, das er mangels ausreichender Übungsleitung gar nicht komplett befriedigen kann, sieht andererseits aber Nachholbedarf bei den Senioren.

„Wer früher nicht im Verein war, ist nur schwer zum Mitmachen zu bewegen“, spricht Geschäftsführer Axel Kahl aus Erfahrung.

Dabei bietet der TuS in der Sparte „Fitness und Gesundheit“ ein breites Spektrum gerade auch für Senioren an. Denn dafür steht die Turnabteilung: Programme für Kleinkinder wie für die Generation 60+ im Sortiment zu haben, um Sporttreiben bis ins hohe Alter unter dem Dach des TuS zu ermöglichen.

