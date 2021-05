DJK Sümmern plant Turnier Anfang Juli

Iserlohn. Noch stehen die Signale auf Rot, die Ausrichtung einer Sportveranstaltung ohne größere Einschränkungen würde zumindest finanziell schmerzhafte Konsequenzen nach sich ziehen. Doch vor dem Hintergrund des sinkenden Inzidenzwertes bei gleichzeitigem Impffortschritt kribbelt es zunehmend in den Fingern der Verantwortlichen und Aktiven.

„Alles lechzt nach Sport, das stellen wir fest, wenn wir mit unseren Mitgliedern sprechen“, sagt Marcel Gerber, Leiter der Volleyballabteilung der DJK Sümmern. Unter allen Hallensportlern sind Volleyballer diejenigen mit der besten Perspektive, bald wieder loslegen zu dürfen, denn selbst wenn es drinnen noch verboten sein sollte, haben sie als Alternative das Beachvolleyballfeld. In diese Richtung laufen bei der DJK derzeit die Planungen.

Konkret geht es um den 3. Juli, an jenem Samstag soll es auf der Anlage der Garant-Personal-Arena rund gehen. Gerber: „Wir planen ein Turnier mit 18 Mannschaften, von denen sich elf schon angemeldet haben. Unsere beiden Plätze befinden sich bereits in optimalem Zustand, und sobald es möglich ist, werden wir auf sie zurückkehren.“

Gespielt werden soll in einer etwas anderen als der bekannten Beachvolleyball-Form, bei der sich zwei Paare gegenüberstehen. Die Sümmeraner folgen einer Empfehlung des Westdeutschen Volleyballverbandes (WVV) und lassen Vier gegen Vier spielen. „Nicht nur dadurch wird deutlich, dass sich die Spielform an der Halle orientiert, auch das Regelwert ist daran angelehnt“, schildert Gerber.

Wenn sich der Verband nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann soll nach den Sommerferien wieder in der Halle trainiert werden können. Daran orientiert sich die DJK. „Erster Schritt ist es, in den Sand zu kommen, Schritt zwei ist die Rückkehr in die Halle.“ Sollte die doch vor Ende der Ferien gestattet sein, müssten die Sümmeraner Gespräche mit der Stadt wegen der Machbarkeit führen, denn trainiert und gespielt wird in der Sporthalle der Gesamtschule Seilersee.

Aushängeschild der Abteilung ist das Damenteam, das in der Landesliga unterwegs ist und „quantitativ wie qualitativ gut besetzt ist“, sagt Gerber. Voraussichtlich wird man mit einem Zwölferkader in die Saison gehen, die auch etwas anders verlaufen wird als es aus der Vergangenheit bekannt ist. Gerber erklärt: „Bislang hielten sich vier Mannschaften an einem Spieltag in der Halle auf. Diese Zahl hat man auf Grund von Corona auf drei reduziert, was zur Folge hat, dass die gastgebende Mannschaft zwei Spiele bestreiten muss.“ Damit kann er leben. „Ich finde, dass neue Regelungen eine Chance verdient haben, außerdem kann es sein, dass ich das zweite Spiel im Vorbeigehen gewinne, wenn ich mich eingespielt habe und richtig im Fluss bin.“

