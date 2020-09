Doppelsieg auf Westfalenebene für Teams des FC Iserlohn

Iserlohn. Fußball-Nachwuchs: Bei den B-Junioren des FC Iserlohn ist der Knoten geplatzt.

Die volle Punktausbeute gab es am Wochenende für die Nachwuchsteams des FC Iserlohn in der Westfalenliga. Die C-Junioren setzten ihre Erfolgsserie fort und bleiben mit makelloser Bilanz Spitzenreiter, die B-Junioren feierten ihren ersten Sieg.

B-Junioren: FC Iserlohn - Eintracht Dortmund 3:2 (3:2). „Es war ein zweikampfbetontes und nervenaufreibendes Spiel. Aber wir waren von Anfang an voll da, sind Dortmund hoch angelaufen“, fasste Iserlohns Trainer Paul Freier zusammen. Beim genaueren Hinsehen wird deutlich, was seine Spieler wirklich leisteten. Dreimal gingen sie in Führung, zweimal ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Davon erholen sich viele Teams nicht.

Justus Kulczynski legte nach sehenswerter Einzelleistung vor (23.), doch nur drei Minuten später verwandelte die Eintracht einen Foulelfmeter zum 1:1. In der 32. Minute die erneute Führung durch einen strammen Schuss von Petros Kitsoukis ins lange Eck, die diesmal nur zwei Minuten Bestand hatte. Bereits in der 37. Minute traf Melih Göksal mit einem technisch feinen Schuss fast von der Grundlinie zum Endstand.

Torlose zweite Halbzeit trotz bester Chancen

Tore lagen nach dem Seitenwechsel auf beiden Seiten in der Luft, doch Mehittin Ince verpasste kurz nach Wiederbeginn aus vier Metern das leere Tor, und Max Tillmann im FCI-Tor parierte zweimal stark. Kitsoukis traf etwas später nur die Latte. „Unsere Stürmer haben ihr Soll erfüllt“, stellte Freier zufrieden fest.

FCI: Tillmann; Weinrich (64. König), Tiemann, Ince, Ortoulidis, Kulczynski, Asemota, Cilar (64. Sacharenko), Pawelovic (80. Gorde), Kioutsoulis (71. Seferaj), Göksal (71. Kroszynski).

C-Junioren: FC Iserlohn - SC Wiedenbrück 5:0 (1:0). Trainer Dominik Starke ließ sich von dem Ergebnis nicht blenden, sondern sprach von einer bescheidenen Leistung, besonders im ersten Durchgang. „Wir gehen durch Suto Suto schon nach vier Minuten in Führung, spielen danach aber extrem unruhig. Ich hätte gerne mehr Dominanz gesehen. Ich weiß doch, dass wir die Qualität dafür haben.“ Immerhin: Alle fünf Treffer waren in der Entstehung sehenswert, und dass zwei davon der eingewechselte Phil Dabovic ( 2:0 und 5:0, 44. und 62.) erzielte, beeindruckte Starke besonders. „Er hat anderthalb Jahre lang Pech mit seiner Gesundheit gehabt und eine Leidenszeit hinter sich. Das 3:0 und 4:0 erzielte Fabio Huckschlag (52., 54.), auch das freute den Trainer. „In der Vorbereitung hat er viele gute Chancen vergeben.“

FCI: Pingel; Schlinger (48. Wieczorek), Brömmelmeier, Bouchra, Drees, Benfer, Uzunoglu (50. Klundt), Kirchner (36. Dabovic), Zaibel, Suto, Huckschlag (56. Barunke).