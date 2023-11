Doug Shedden verrät ein Hauptmanko bei den Roosters

Pausen gab es beim Trainingsauftakt der Iserlohn Roosters nach dem Deutschland-Cup nur wenige. Die Spieler bekamen in der intensiven 90-minütigen Einheit einen Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Wochen auf sie zukommen wird.

Iserlohn Erst eine Trainingseinheit konnte der neue Coach am Seilersee mit dem Team absolvieren. Dennoch hat Shedden bereits einige Ansätze.

Schnaufend und schwitzend verließen die Spieler der Iserlohn Roosters am Dienstagmittag das Eis in der Balver-Zinn-Arena. 90 Minuten hatte der neue Headcoach der Sauerländer, Doug Shedden, die Mannschaft im ersten Training nach der Deutschland-Cup-Pause rangenommen. Dabei ist ihm eines gleich aufgefallen, was er in den nächsten Tagen korrigieren möchte: „Die Spieler schießen viel zu wenig. Jeder schaut, ob noch ein Pass möglich ist. In solchen Situationen erwarte ich mehr Eigensinn.“

Am Samstagnachmittag traf Shedden in Iserlohn ein

Der Kanadier ist am Samstagnachmittag mit einem Flieger aus Wien in Deutschland angekommen und wurde von Betreuer Thorsten Weber am Flughafen abgeholt. „Ich freue mich wieder, in der DEL zu sein. Als Trainer möchte man auf dem höchstmöglichen Level arbeiten, und in der DEL habe ich das Spielniveau, die Atmosphäre, die Fans und die Stadien genossen.“

Cheftrainer Doug Shedden (li.) und Interims-Manager Axel Müffeler bei der Pressekonferenz der Iserlohn Roosters. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Der Kontakt zu den Roosters entstand vor knapp drei Wochen. Shedden hatte bereits im Sommer mit seinem Freund, Ingolstadts Clubboss Jürgen Arnold, telefoniert und ihm verraten, dass er gerne wieder nach Deutschland zurückkommen möchte. Nach der Trennung von Greg Poss hat dann Wolfgang Brück seinen ebenfalls befreundeten Kollegen aus Ingolstadt kontaktiert, der ihm dann den Tipp gab. „Als ich von dem Iserlohner Interesse gehört habe, war für mich schnell klar, dass ich die Herausforderung gerne annehmen möchte. Ich habe auch Banska Bystrica, Zagreb, Ingolstadt, Lugano und Zagreb in schwierigen Situationen übernommen und sie in die Erfolgsspur zurückgeholt“, ist sich der neue Coach sicher, dass ihm dies auch mit den Sauerländern gelingt.

Coach hofft auf weniger individuelle Fehler und die Rückkehr von Labrie und Gormley

Schon vor der Deutschland-Cup-Pause hat sich Doug Shedden intensiv mit den Roosters beschäftigt. „Ich habe mir die Zusammenfassungen der Spiele angeschaut und auch jeweils live das zweite und dritte Drittel gegen Bremerhaven und Schwenningen. Mir ist aufgefallen, dass viele individuelle Fehler zu den Niederlagen geführt haben. Junge Spieler machen auch Fehler, aber sie müssen es lernen, möglichst einfache und sichere Entscheidungen zu treffen.“ Zudem setzt der Trainer auf die Rückkehr von Hubert Labrie und Brandon Gormley. „Beides sind sehr erfahrene und gute Verteidiger, die über 20 Minuten Eiszeit in einem Spiel bekommen. Mit ihnen ist die Defensive stabiler.“

Einer, der bereits unter Doug Shedden in Ingolstadt trainiert hat, ist Emil Quaas. Der Verteidiger hat noch gute Erinnerungen an den Coach. „Doug ist ein harter Hund und ein Freund von klaren Worten. Sein Training ist hart und zum Teil ein wenig ,old school‘, seine Spielweise und taktischen Vorgaben dagegen dem modernen Hockey entsprechend.“ Auch Kevin Reich hatte ein Jahr bei den Panthern das „Vergnügen“ unter Doug Shedden trainieren zu dürfen. „Er ist sehr diszipliniert und strukturiert. Im Training ist immer viel Tempo und harte Arbeit gefragt.“

In der ersten Trainingseinheit bei den Iserlohn Roosters gab Doug Shedden den Spielern klare Anweisungen. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Doch das ist nur die eine Seite. Die beiden haben auch durchaus positive Dinge über ihren alten und jetzt auch neuen Coach zu berichten. „Er ist ein sehr fairer Trainer. Zudem besitzt er ein äußerst gutes Gespür dafür, wann eine Mannschaft härter ran genommen werden muss und wann man ihr mehr Freiheiten gestatten kann“, meint Iserlohns Torhüter Kevin Reich, und Emil Quaas ergänzt: „Er ist schon sehr autoritär. Wenn man in der Kabine sitzt, ist er jemand, auf den man sofort hört. Er mag es aber auch, wenn man zusammen Spaß hat, da ist er auch mal für einen lustigen Spruch zu haben.“

Qualität bei den Roosters ist höher als bei Banska Bystrica

In der ersten Einheit ging es dem Roosters-Trainer erst einmal darum, dass die Spieler durch technische Übungen wieder in die Grundlagen wie Passen, Laufen und Schießen hereinkommen. Ab Mittwoch will der 62-Jährige dann mit der Vorbereitung auf Düsseldorf beginnen. „Da stehen dann taktische Dinge und Spielzüge im Vordergrund.“ Im Vergleich zu seiner letzten Station in der Slowakei hat Shedden bereits eines nach der ersten Einheit erkannt: „Die Qualität bei den Roosters ist deutlich höher als bei Banska Bystrica.“

Etwas überraschend nahm Wolfgang Brück nicht an der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trainers teil. Stattdessen gab der Development Manager Axel Müffeler bekannt, dass er ab sofort eine zusätzliche, neue Aufgabe übernimmt. „Ich bin jetzt interimsweise der Sportliche Leiter. Damit übernehme ich zum einen die Aufgaben von Christian Hommel und werde darüber hinaus die Trainer und die Mannschaft unterstützen und ab sofort bei den Weichenstellungen für die kommende Saison mithelfen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe