Dragan Petkovic erklärt sich dem Staffelleiter

Die Schere zwischen Borussia Dröschede und dem FC Iserlohn hat sich am Sonntag weiter geöffnet. Sieben Punkte liegen die beiden Klubs in der Fußball-Westfalenliga jetzt schon auseinander, nachdem Dröschede in Hohenlimburg gewann und der FC Iserlohn gegen Wanne-Eickel verlor. Das Bild, das Dröschede vor dem FCI zeigt, wird zur Gewohnheit und könnte vor dem Derby noch schärfere Konturen bekommen.

„Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen. Das ist umso bemerkenswerter, weil man nach schwachen Leistungen, wie wir sie in den Spielen davor geboten hatten, in einem Derby eigentlich nicht wieder so einfach in die Spur kommt“, freute sich Dragan Petkovic, Trainer von Borussia Dröschede, am Tag nach dem 4:1 in Hohenlimburg. Der erste Sieg nach drei weniger zufriedenstellenden Auftritten wirkt noch nach, aber Petkovic sorgt sich um seine Spieler wegen einiger Blessuren, Tekin hat es möglicherweise übler erwischt.

Petkovic bezieht freiwillig Stellung zur roten Karte

Und er selbst griff am Morgen erstmal zu Stift und Papier. Hintergrund ist die rote Karte, die er von Schiedsrichter Gürhan Celik gezeigt bekam. „Angeblich soll ich eine Brillengeste in Richtung des Schiedsrichters gezeigt und ihn als Glubschauge bezeichnet haben.“ Beides bestreitet Petkovic auch in der nun angefertigten Stellungnahme, die er Staffelleiter Alfred Link zukommen lassen wird – aus eigenem Antrieb. Zwingend erforderlich ist sie nicht. Er erwartet zwar eine Geldstrafe, aber keine Sperre.

Im noch bedeutsameren Derby gegen den FCI am 8. November dürfte er also wie gewohnt an der Seitenlinie stehen, zumal die Borussia zuvor noch ein Ligaspiel bestreiten soll: Am Donnerstag, 5. November, also drei Tage vorher, wird nach derzeitigem Stand das Spiel gegen den TuS Hordel nachgeholt. Das wiederum gefällt Petkovic gar nicht, möglicherweise findet sich dafür noch ein anderer Termin.

Als eine der wenigen Mannschaften soll Dröschede auch am kommenden Wochenende im Einsatz sein. Im Westfalenpokal steht das Spiel beim Bochumer Bezirksligisten CF Kurdistan an. Nun sind aber seit Montag sämtliche Bochumer Sportanlagen gesperrt, die Partie steht daher auf der Kippe. Doch die Dröscheder haben einen Plan: „Wir bemühen uns um einen Tausch des Heimrechts, schließlich geht es ja auch um Spielpraxis“, begründet Petkovic den Willen zu spielen.

Der FC Iserlohn hielt gegen einen Aufstiegsanwärter erneut gut mit, und war in der zweiten Halbzeit sogar überlegen, steht aber wieder mit leeren Händen da. Die drängendste Frage lautet: Was fehlt der Mannschaft? Verfügt der FCI über zu wenige robuste Spieler im besten Fußballalter? Schließlich stehen meistens ganz junge Akteure mit älteren Haudegen auf den Platz.

Fehlen dem FC Iserlohn Spieler im besten Fußballeralter?

Dominik Lipki, gemeinsam mit Lukas Lenz Sportlicher Leiter, will das gar nicht kategorisch ausschließen, das dem Team mehr Körperlichkeit nicht schaden würde, er sagt aber auch: „Mit Anjo Wilmanns und Sebastian Schmerbeck haben wir zwei 27-Jährige, die wieder ihren Weg ins Team finden werden. Es geht aber auch um die Frage ob ich kurzfristig Erfolg haben oder innerhalb der nächsten drei Jahre etwas entwickeln möchte.“ Letzteres ist bekanntlich die Strategie des FCI. Im Verein hat man Rückschläge einkalkuliert, und wenn es der Spielplan im Oktober etwas besser mit dem Team gemeint hätte, würde die Mannschaft wahrscheinlich auch besser dastehen.

Im Monat November muss erst das Derby überstanden werden, dann kommen Gegner aus dem unteren Drittel. Trainer Max Borchmann wird seinen Jungs nahe legen, vor dem gegnerischen Tor häufiger selbst den Abschluss zu suchen statt den Querpass zum Mitspieler zu spielen, der dann schlimmstenfalls doch beim Gegner landet.