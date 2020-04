Dröschede steht doppelt im Blickpunkt

Bei der Online-Abstimmung in der vergangenen Woche sprachen sich 88 Prozent der befragten Fußballvereine in Westfalen für eine sofortige Beendigung der Saison aus. Der entscheidende FLVW-Verbandstag wird aber wegen der Einhaltung von Ladungsfristen erst Ende Juni tagen. Drei Szenarien über die Aufstiegsregelung stehen zur Debatte und zwar die Wertung des jetzigen Tabellenstandes, die Wertung nach dem Hinrunden-Schluss und die Wertung nach der Quotienten-Regelung (Anzahl der Punkte dividiert durch die Anzahl der absolvierten Spiele und multipliziert mit 100).

Petkovic-Elf darf sich Aufstiegshoffnungen machen

In der Westfalenliga 2 (mit dem FC Iserlohn) gibt es am Titelgewinn und dem damit verbundenen Oberliga-Aufstieg der SG Finnentrop/Bamenohl keine Zweifel. Der souveräne Tabellenführer würde alle drei Optionen erfüllen. Komplizierter geht es in der Landesliga 2 zu. Neuling SpVg Hagen 11 rangiert zwar auf Platz eins, aber allein Herbstmeister Borussia Dröschede würde bei einem Punktspiel im Rückstand nach der Quotienten-Regelung in die Westfalenliga aufsteigen. In den Bezirksligen ist geplant, dass erst einmal nur die Erstplatzierten künftig um Landesliga-Punkte spielen dürften. Demnach wäre Tabellenführer RW Lüdenscheid direkt qualifiziert. Nach Abschluss der Hinrunde standen die Rot-Weißen punktgleich mit dem SC Berchum/Garenfeld an der Spitze, nur getrennt durch das Torverhältnis. Bei einer Aufstockung würde der SC Berchum/Garenfeld erstmals oberhalb der Bezirksebene vertreten sein.

Auch in der Frauen-Landesliga ist die Lage in der Staffel 2 nicht einfach. Tabellenführer und Herbstmeister SpVg Berghofen II hat in 13 Spielen 32 Punkte gesammelt. Verfolger SV Oesbern verbuchte mit einem Spiel mehr 30 Zähler. Bei 13 Einsätzen wäre Borussia Dröschede als Rangdritter mit 29 Punkten aus dem Rennen. Die Abstiegsfrage war schon vor dem Saisonstart geklärt. SG Lütgendortmund und TuS Niederaden hatten ihre Teams vom Spielbetrieb abgemeldet und standen als Absteiger fest.

Auch in der Bezirksliga Staffel 3 besteht erhöhter Klärungsbedarf. Spitzenreiter SG Albaum/Heinsberg holte in 14 Spielen 34 Punkte. Verfolger SV Schameder kommt bei einem Spiel mehr auf 32 Zähler. Der Rangdritte SV Hohenlimburg 10 II (14 Spiele und 31 Punkte) zeigt kein Interesse, die Zehner sind schon mit der ersten Mannschaft in der Landesliga vertreten. Der Rangfünfte SF Sümmern ist jenseits von Gut und Böse. Nach dem Rückzug des FC Ebenau ist die Abstiegsfrage geklärt, Borussia Dröschede II hat den Klassenerhalt sicher.

Anders als der FLVW will der Schleswig-Holsteinische Fußballverband will seine Vereine nicht so lange im Unklaren verharren lassen. Nach einem Beschluss von Montag wird auf der für den 9. Mai terminierten Präsidiumssitzung über Auf- und Abstieg entschieden.