Fußball-Landesligist Borussia Dröschede hat das erste Vorbereitungsspiel auf die am 10. Februar beginnende Rückrunde gewonnen. Unter widrigen Bedingungen wurde Bezirksligist Blau-Weiß Voerde auf der Emst besiegt.





Fußball, Testspiel: Borussia Dröschede - Blau-Weiß Voerde 5:0 (3:0). Mehr als der Gegner verlangten die Temperaturen, die um den Gefrierpunkt lagen, und der seifige, teils mit Schnee bedeckte Rasen der Borussia ab. Torchancen gab es in den ersten zehn Minuten keine, der Führungstreffer durch David Fernandes (11.), den er per Aufsetzer aus 20 Metern erzielte, war dennoch verdient. Zweikampfverhalten und Umschaltspiel sprachen klar für Dröschede.

Nach Dröschedes 2:0 wird Voerde stärker

Auch als Nico Haiduk in der 25. Minute per Freistoß auf 2:0 erhöhte, geriet das eigene Tor, das diesmal Ismet Kücükakyüz hütete, bis dahin noch nicht in Gefahr. Er parierte erstmals nach einer halben Stunde – und das stark: Voerdes Tufan Özdil gab aus kurzer Distanz einen Schuss ab, der den Weg unter die Latte gefunden hätte, doch Kücükakyüz wehrte mit einem schnellen Reflex zur Ecke ab. Unmittelbar zuvor leistete sich Samet Ünlü im Strafraum ein elfmeterwürdiges Foul. Bis auf die Tribüne war der Kontakt zu hören, doch der eigentlich gut stehende Schiedsrichter pfiff nicht. Voerde hatte in dieser Phase seine starken fünf Minuten, Kücükakyüz musste danach noch eine Eins-gegen-Eins-Situation klären.

Allerdings vergab auch Dröschede viele gute Gelegenheiten. Vor allem Denis Kospic hatte Pech im Abschluss. In der 39. Minute vollendete er aber den Spielzug des Tages: Lennard Merz überbrückte mit einem langen Pass das halbe Spielfeld, Botan Mermer ließ abtropfen und bediente damit Kospic, der den Ball in den Winkel hämmerte. Mit diesem 3:0 ging es auch in die Pause, in der Dröschedes Trainer Ercan Linke sechs Wechsel vornahm. Unter anderem ersetzt wurde Kospic durch Talha Özkan, der auch noch zweimal traf.

Spiel endet vorzeitig

Das 5:0 war gleichzeitig der Endstand, der schon nach 80 Minuten amtlich war. Ein Voerder Spieler zog sich eine Verletzung zu, die Sorge vor weiteren angeschlagenen Spieler war zu groß, zumal beide Trainer ihre Erkenntnisse längst erhalten hatten. „Wir wollten reinkommen und haben zu null gespielt. Ich finde, dass es ein gelungener Test war“, sagte Linke.

Dröschede: Kücükakyüz; Ünlü, Kemper (65. Öztürk), Merz (46. Degener), Kronshage, Mermer (46. Tekin), Aksahin (65. Cankur), Fernandes (46. Yildiz), Atuk (46. D. Urumis), Haiduk (46. Eckmann), Kospic (46. Özkan)

Tore: 1:0 (11.) Fernandes, 2:0 (25.) Haiduk, 3:0 (39.) Kospic, 4:0, 5:0 (49., 72.) Özkan

