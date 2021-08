DTB prüft Schiedsrichter-Konstellation beim TC Iserlohn

Iserlohn. Der Deutsche Tennis Bund prüft die Schiedsrichter-Situation der Zweitliga-Partie Iserlohn gegen Hamburg. Nur ein Unparteiischer war vor Ort.

Grundsätzlich hat der Oberschiedsrichter in den Bundesligen beim Tennis zusätzliche Stuhlschiedsrichter zur Verfügung: Die aktuelle Wettspielordnung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sieht für eine Partie in der 2. Bundesliga den Einsatz von mindestens vier Schiedsrichtern vor. Beim Meisterschaftsspiel des TC Iserlohn gegen den Club an der Alster Hamburg waren die Hochstühle an den TCI-Bundesligaplätzen verwaist: Weit und breit war kein Schiedsrichter zu sehen – nur Oberschiedsrichter Daniel Stuke aus Herten war vor Ort und musste neben der Organisation der Spiele auch noch den DTB-Live-Ticker bespielen: Stuke versuchte das Unmögliche, nämlich auf allen drei Plätzen gleichzeitig zu sein und dann noch bei strittigen Fragen zu schlichten.

„Das ist eine Situation, die so nicht entstehen darf, die sich aber in dieser Saison leider nicht vermeiden lässt“, sagt Carsten Nothnick, Schiedsrichter-Referent im Tennisverband Niederrhein. „Die Spiel- und Turnierdichte in den Bundesligen war noch nie so hoch wie in dieser Saisonphase, dafür haben wir einfach nicht genügend Schiedsrichter“, erläutert Nothnick, der für die Koordination und Zuweisung der Unparteiischen an die Bundesliga-West-Clubs in Abstimmung mit seinem Kollegen Dietrich Fietkau vom Westfälischen Tennisverband zuständig ist.

Laut Spielordnung muss der gastgebende Verein, im vorliegenden Fall also der TC Iserlohn, Sorge für eine ausreichende Zahl an Schiedsrichtern tragen, was in einer personellen Not-Situation schon absurd ist: „Wir sollen etwas machen, was gar nicht geht“, sagte TCI-Coach Jim Anwar am Rande des Zweitligaspiels. Der DTB hat diesbezüglich, wie der für Regelkunde und Schiedsrichterwesen zuständige Christian Kruse bestätigt, gestern sogar eine Prüfung gegen den TC Iserlohn eingeleitet: „Im schlimmsten Fall droht dem Verein ein Bußgeld von 200 Euro pro Spiel“, teilte Kruse mit. Da neun Spiele stattfanden, wären das 1800 Euro.

TC Iserlohn kommt wohl um eine Strafe herum

Wie sich allerdings abzeichnet, kommt der TC Iserlohn wohl um diese Geldstrafe herum. „In normalen Zeiten wäre der Verein tatsächlich zur Verantwortung zu ziehen. Aber in dieser auch durch die Corona-Pandemie bedingten Situation mit vielen gleichzeitigen Ligenspielen, die zudem während der Urlaubszeit stattfinden, dürfen die Vereine nicht die Schuldigen sein“, verdeutlicht Nothnick. Er erwartet vom DTB hinsichtlich der Prüfung gegen den TCI eine Beilegung ohne entsprechende Sanktion, also eine Entscheidung im Sinne des Vereins und nicht im Sinne der Statuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe