„Durch Corona einen Jahrgang verloren“

Iserlohn. Ein Gespräch mit dem Physiotherapeuten Sven Kruse über den Wiedereinstieg ins Training nach der Pause.

Als Ende Oktober wegen steigender Infektionszahlen die Hallen schlossen und die Stadiontore verriegelt wurden, hätten es wohl nur wenige Sportlerinnen und Sportler für möglich gehalten, dass ihnen eine siebenmonatige Zwangspause bevorstehen würde. Deren Ende ist jetzt absehbar, womit sich die Frage aufdrängt, wie der Wiedereinstieg sinnvoll gestaltet werden kann. Darüber sprachen wir mit dem Hemeraner Physiotherapeuten Sven Kruse, der mit dem Sport vor Ort ebenso verbunden ist wie mit der großen Bühne durch seine Arbeit bei internationalen Meisterschaften und die Betreuung von Weltklasseathleten.

Das Startsignal für Mannschaftssport im Freien ist nicht mehr fern, und man darf von ausgeprägten Aktivitäten ausgehen, wenn es nach so langer Pause wieder losgehen kann. Was passiert dann?

Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass wir durch Corona praktisch einen Jahrgang verloren haben. Das betrifft den Breitensport, wird uns aber auch im Spitzensport irgendwann einholen. Auch viele richtig gute Athleten sind zurückgeworfen worden, weil es nur der absoluten Spitze möglich war, wie gewohnt weiter zu trainieren. Ein Schwimmer ist auf Wasser angewiesen. Was jetzt passiert ist, holt er nie wieder auf. Wenn wir einen Spitzenathleten haben, der zwei Wochen etwa durch eine Krankheit aus dem Trainingsprozess raus ist, dann kalkulieren wir, dass es sechs Wochen dauert, bis er das vorherige Niveau wieder erreicht hat. Und dieses Verhältnis kann man jetzt einmal auf die lange Coronapause umrechnen.

Welche Defizite entstehen durch die Inaktivität?

Nehmen sie zum Beispiel die Kinder. Die Motorik fehlt, die Psycho-Emotionalität fehlt, das Rauslassen von Stress durch Toben fehlt. Deshalb wollen wir, sobald es wieder geht, in Kindergruppen sensomotorisches Training anbieten. Die Defizite müssen aufgeholt werden, spielerisch und therapeutisch. Denn man fragt sich, was aus diesen Kindern wird, wenn sie erwachsen sind.

Und welche Probleme haben sich Erwachsene eingehandelt?

Am Anfang habe ich noch viele Aktivitäten erlebt. Der Markt für Fitnessgeräte ist praktisch ausverkauft, heute wartet man auf ein gutes Heimtrainingsfahrrad oder einen Hantelsatz mehrere Monate. Jeder wollte ein bisschen was machen, aber wie lange das angehalten hat, kann man schlecht einschätzen. Sport hat aber auch immer etwas mit einem Gemeinschaftsgefühl zu tun, die Leute wollen Kommunikation. Und es liegt in der Natur des Menschen, sich zu bewegen, dafür sind wir gemacht. Fällt diese Bewegung aus, werden die Zivilisationskrankheiten zunehmen – Diabetes, Bluthochdruck oder auch die Veränderung der Herzkranzgefäße. Man stelle sich vor, jeder Bundesbürger hätte während Corona zwei Kilo zugenommen. Dann sind das 160 Millionen Kilo Fett. Auf der anderen Seite ist durch die fehlende Beanspruchung Muskulatur verloren gegangen.

Wenn diese Zeit nun endet und man sich in der Gruppe wieder betätigen kann: Worauf kommt es in erster Linie an?

Es geht ja nicht nur Muskulatur verloren, ein Fußballer etwa büßt auch an Technik ein. Die neurogenen Strukturen, die Ansteuerung des Bewegungsapparates vollziehen sich viel langsamer. Und weniger Beschleunigung und weniger Stabilität führen zu Verletzungen, wenn man wieder so trainiert, wie man vor acht Monaten aufgehört hat. Gerade im Sehnen- und Kapselbereich und im Übergang zwischen Sehne und Muskel drohen Überbeanspruchungen. Durch geringere Beanspruchung über längere Zeit sinkt die Belastbarkeit. Man sollte also keineswegs übermotiviert sein und weitertrainieren, wenn es anfängt zu zwicken. Man darf bei aller Freude, dass man sich wieder bewegen kann, die Warnsignale nicht ignorieren. Im Moment haben wir viele Probleme mit der Achillessehne, weil viele Nicht-Läufer mit dem Laufen begonnen haben oder viel spazieren gehen.

Viele Trainer werden keine Erfahrungen damit haben, wie man ein Aufbautraining nach einer so langen Pause gestaltet. Was würden Sie denen raten?

Beim Fußball etwa könnte man einen Mittelwert des gesamten Leistungsbildes der Mannschaft bilden. Die Guten, die weitertrainiert haben, sind am Anfang unterfordert, diejenigen, die kaum etwas gemacht haben, sind vielleicht überfordert, hier drohen dann Verletzungen. Wichtig ist, dass zunächst die Stabilität wiedergewonnen wird. Es muss jedem bewusst sein, dass der Körper in dieser langen Zeit abgebaut hat. Man hat noch sein Tempo aus der Zeit vor der Pause im Kopf, aber das funktioniert nicht mehr. Ich vergleiche das gern mit einem Lagerfeuer. Wenn man nichts drauflegt, hat man nach drei Stunden nur noch Glut und kann mit einem großen Klotz nichts ausrichten. Da muss man auch langsam wieder aufbauen.

Wie kann ein Trainer mit relativ einfachen Mitteln Leistungstests durchführen?

Nach jeder Pause muss man den Status quo einer Mannschaft feststellen. Dabei geht es um das Herz-Kreislaufsystem, um Kraft, Geschicklichkeit und auch Technik. Ich denke, dass die Landesverbände ganz gute Wiedereinsteigerprogramme auf ihren Internetseiten veröffentlicht haben.

Kommen wir vom Mannschafts- zum Individualsport: Was ist bei der Rückkehr in die Übungsstunde beim Sportverein oder beim Gang ins Fitnessstudio zu beachten?

Man muss mit den Bereichen Ausdauer und Kraftausdauer beginnen, denn dabei lassen wir die Sehnen, Bänder und Faszien mitwachsen. Erst dann geht man zum Muskelaufbau über. Man muss sich langsam heranarbeiten und darf nicht da beginnen, wo man aufgehört hat. Dehnen und Stabilisationsübungen sollten immer dazu gehören. Die Belastbarkeit ist in der Pause geringer geworden, und das muss man bei der Belastung berücksichtigen. Die Ansprüche dürfen nicht zu hoch sein, was ein Einzelsportler natürlich leichter umsetzen kann als ein Mannschaftssportler. Das muss bei allem Bewegungshunger beachtet werden.

