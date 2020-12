Echte Herausforderung beim Talentschuppen

Für Jonas Buss und die Iserlohn Kangaroos (hier gegen Köln) steht eine anspruchsvolle Aufgabe an.

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos müssen bei Lok Bernau ran und wollen den zweiten Auswärtssieg in Folge

Die weiten Auswärtsfahrten hat der Spielplan der 2. Basketball-Bundesliga ProB den Iserlohn Kangaroos mehrheitlich in der ersten Saisonhälfte zugedacht. Und so geht das Team heute wieder auf große Tour, wenn das Gastspiel beim SSV Lok Bernau auf dem Programm steht.

Das Farmteam des Deutschen Meisters ALBA Berlin hat bislang alle acht Saisonspiele wie geplant durchführen können und ist in seinen vier Heimspielen jeweils knapp als Sieger vom Feld gegangen. Das spricht für eine enorme Beharrlichkeit und bemerkenswerte Nervenstärke der jungen Akteure von Coach Rene Schilling. Mit Münster, Itzehoe und Köln bekamen immerhin auch drei hoch eingeschätzte Gegner die Qualitäten der Bernauer Talente zu spüren.

SSV Lok als Gegenentwurf zum letzten Gegner

Für die Kangaroos stellt dieser Gegner im zweiten Auswärtsspiel in Folge den glatten Gegenentwurf des letztwöchigen Kontrahenten Itzehoe dar. „Intensität und eine geringe Fehlerquote sind gegen diese Gegner besonders wichtig“, machte Iserlohns Chefcoach Stephan Völkel im Vorfeld deutlich. Darüber hinaus streicht er die wichtige Rolle von Dan Oppland heraus. Der 36-jährige Amerikaner mit höherklassiger Erfahrung ist der Kopf des Teams.

Nur ein einziges Mal sind die vermutlich komplett antretenden Kangaroos bislang in der Erich-Wünsch-Halle im östlichen Berliner Speckgürtel als Sieger vom Feld gegangen. Das war am 17. März 2018 im Play-off-Achtelfinale, als Simon Kutzschmar der Siegkorb gelang. Insgesamt ist die Bilanz gegen den SSV Lokomotive negativ. Das liegt natürlich auch daran, dass die Gastgeber immer wieder herausragende Talente einsetzen können.

Stets herausragende Talente im Kader

Akteure wie Jonas Mattisseck und Tim Schneider gehören heute fest zur Rotation von ALBA Berlin in Bundesliga und Champions League. Und deren potenzielle Nachfolger stehen in Bernau schon in den Startlöchern und wollen sich immer wieder im Wettkampf und natürlich im Training mit den Profis beweisen.

Lok Bernau - Iserlohn Kangaroos

Samstag, 19 Uhr, Erich-Wünsch-Halle

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Spiele Kangaroos: 105:95 (A) Itzehoe, 78:97 (H) Köln. - Letzte Spiele SSV Lok: 94:84 n.V. (H) Köln, 74:85 (A) Wedel.

Gesamtbilanz gegen Lok: 8 Spiele, 3 Siege, 5 Niederlagen. - 2019/20: 66:83 (A), 84:86 (H).