EG Iserlohn erreicht Podestplätze und Bestleistungen

Iserlohn Die Darbietungen der 15 Starterinnen von der EG Iserlohn beim Wiehl-Pokal können sich sehen lassen. Auch die Trainerin ist zufrieden.

Sechs Podestplätze mit einem Sieg – das ist die Wiehl-Pokal-Bilanz der Eiskunstläuferinnen von der EG Iserlohn. Doch ausschließlich nach den Platzierungen wollte EGI-Trainerin Sandra Pérel-Meyer das Abschneiden nicht bewerten. So erreichte Annika Meyer nicht nur Platz drei in der großen Gruppe der jungen Erwachsenen (Young Adult), sie wurde sogar mit persönlicher Bestpunktzahl bewertet. Bei den Freiläufern wurde Ceylin Yildiz Zweite. Beim vorangegangenen Heimspiel, dem Waldstadtpokal, stürzte sie aufgrund eines Fehlers noch auf Platz 13 ab. Jule Hartmann wurde in der Kategorie „Young Adult Master“ Dritte. Hervorragend lief es auch für die Minis und Eisläuferinnen, die allesamt ihre Wettkampfpremieren feierten. Emilia Dodt setzte sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes, Ellin Jahnik und Luisa Robin wurden jeweils Zweite und Nele Büchter Dritte.

Leni Dodt wurde 13. in der Sparte der Freiläufer C und Carolin Schubert 15. bei den Figurenläufern C. In der Kategorie Kunstläufer B wurde Maya Dragan Fünfte und Danielle Arnold Sechste, genauso wie Vanessa Lesser in der Gruppe Young Adult Gold und Lynn Brunnert kam auf Platz fünf bei den Young Adults Master. Platz 13 wurde es am Ende für Lilly Schröder bei den zahlenmäßig stark vertretenen Eiskunstläuferinnen, weswegen Sandra Pérel-Meyer auch diese Platzierung als großen Erfolg wertete:

Für viele ihrer Schützlinge waren die Bedingungen nicht optimal. „Die einen mussten schon morgens um 8 Uhr auf dem Eis stehen und andere liefen auf Grund von Verzögerungen im Zeitplan sogar erst am Freitagabend um 23.30 Uhr.“

