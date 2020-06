Ehrgeizige Ziele bei Iserlohner Schiri-Duo

Es ist schon fast vier Jahrzehnte her, dass sich Iserlohner Wasserballer in der Bundesliga tummelten. Dass die deutsche Eliteklasse aber nicht ganz ohne Beteiligung aus der Waldstadt abläuft, dafür sorgen zwei Akteure, die im Schleddenhof ihre sportlichen Wurzeln haben: Andreas Hiltmann und Gerrit Koschmieder sind seit 2017 auf diesem Niveau als Schiedsrichter unterwegs.

„Schiedsrichter werden gebraucht, und immer nur Meckern über deren Leistungen hilft nicht“, begründen die beiden Wasserballer ihre Entscheidung, die Karriere als Referees einzuschlagen, unisono. Andreas Hiltmann ist mit 34 Jahren der ältere der beiden und „nebenher“ noch als Wasserballwart (sportlicher Leiter) beim heimischen Zweitligisten SGW Iserlohn aktiv. Der ehemalige Torhüter hat sich vor einigen Jahren ganz bewusst für eine Karriere am Beckenrand entschieden. Mit der Partie zwischen dem ASC Duisburg und Esslingen erlebte er seine Feuertaufe in der A-Klasse der zweigeteilten Männer-Bundesliga an der Seite eines erfahrenen Kollegen.

Austausch der Referees erfolgt per Headset

„Die beiden Schiedsrichter sind während des Spiels mit einem Headset miteinander verbunden und können sich über ihre Entscheidungen problemlos austauschen“, berichtet der Versicherungskaufmann, dessen Familie viel Verständnis für das zeitintensive Hobby zeigt. Die Beurteilung vieler Situationen im Wasserball ist nicht leicht. „Im Grunde werden nur die Dinge gepfiffen, die sich sichtbar abspielen. Aber man weiß natürlich, wenn man selbst gespielt hat, welche Tricks es gibt“, gewährt er Eindrücke.

Abstoßen vom Gegenspieler und Festhalten des Kontrahenten sind die wesentlichen Vergehen in dieser Sportart, bei der es natürlich auch einen Feldverweis gibt. Und diese „Rolle“ genannte Bestrafung musste Andreas Hiltmann auch schon selbst aussprechen.

Ähnlich erging es Gerrit Koschmieder, der als Feldspieler beim ISSV und der SGW aktiv war und seine Feuertaufe beim Spiel Duisburg 98 gegen Waspo Hannover absolvierte. Der 27-Jährige ist Lehramtsstudent in den Fächern Deutsch und Geschichte und befinde sicht aktuell in seinem Praxis-Semester an der Europaschule in Rheinberg. Im Schleddenhof ist er zudem als Schwimmwart aktiv und leitet dort das Schwimmtraining beim Nachwuchs. „Da bin ich reingerutscht und es macht mir viel Spaß“, sagt er und blickt an den Beckenrand, wo mehrere Übungsleiter gerade das Training durchführen, das seit 20. Mai unter bestimmten Auflagen wieder möglich ist.

Unterbrochen ist aktuell dagegen noch die Saison in der Wasserball-Bundesliga, während alle anderen Ligen in dieser Sportart vorzeitig beendet wurden. „Ich gehe davon aus, dass die Bundesligasaison erst noch zu Ende gespielt wird, bevor die neue beginnt, wenn es irgendwie möglich ist. Für uns als Schiedsrichter wird das sicher nicht leicht, weil es ein Kaltstart wäre“, erklärt Koschmieder. Und Andreas Hiltmann ergänzt: „Man kann sich schon besser vorbereiten, wenn man vorab einige Turniere gepfiffen hat.“

In der Bundesliga noch nicht zusammen im Einsatz

Vorerst finden die Einsätze in der höchsten Liga von Koschmieder und Hiltmann ohnehin noch an der Seite erfahrener Kollegen statt. Als Duo sind die beiden bislang in der Frauen-Bundesliga und der U18-Nachwuchsliga angesetzt worden. Doch sie sind ehrgeizig. „Natürlich ist das Ziel, einmal ein DM-Halbfinale oder Finale zu pfeifen“, macht Andreas Hiltmann deutlich und Gerrit Koschmieder nickt zustimmend. Und vielleicht winkt ja sogar mal ein internationaler Einsatz, möglicherweise sogar bei einer WM oder bei olympischen Spielen.

„Da muss man allerdings damit rechnen, dass man erst mal irgendwo in Kasachstan ein Spiel leitet, wo An- und Abreise eine halbe Ewigkeit dauern“, sagt Koschmieder. Aktuell sind beide Referees für den Deutschen Schwimmverband rund zehn Wochen im Jahr unterwegs. Hinzu kommen etliche Einsätze auf Landesebene und im Bezirk.

Gerade für Familienvater Hiltmann ist das zeitlich schon mehr als genug. Zudem verweist er auf sein Alter, wenn es um den Traum von einer ganz großen Schiedsrichterkarriere geht. Der sieben Jahre jüngere Koschmieder hat da vermutlich bessere Karten, doch zusammen mit Hiltmann Bundesligaspiele zu pfeifen, ist für ihn nicht weniger reizvoll.