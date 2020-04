Ein Abbruch der Saison scheint „alternativlos“

Per Videokonferenz haben am Dienstagabend 28 von 32 Vereine der beiden Fußball-Verbandsliga-Staffeln über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise mit Manfred Schnieders, dem Vizepräsidenten Amateurfußball des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), beraten.

„Einhelliger Tenor war dabei, dass alle 28 Vereine eine Fortsetzung der Saison ablehnen“, berichtet Ernst Greve, Geschäftsführer beim FC Iserlohn. Schon im Vorfeld hatten die Iserlohner verlauten lassen, dass sie für einen Abbruch stimmen würden, und diese Ansicht deckte sich nun auch mit jener der anderen Klubs, die dieser Konferenz zugeschaltet waren.

Eine endgültige Entscheidung soll nun auf einem, ebenfalls per Videoschaltung organisierten Verbandstag herbeigeführt werden. Da es hierfür jedoch eine Ladungsfrist von drei Wochen gibt, kann der nicht vor Mitte/Ende Mai stattfinden. Fakt ist, dass bis zum 30. Juni nicht mehr gespielt werden wird. Nun müssen aber noch die Details geklärt werden. Gegen Absteiger hat sich die Konferenz bereits ausgesprochen. „Man wird aber aufgrund möglicher Regressforderungen nicht umhin kommen, Aufsteiger festzulegen, nach welchem Modus auch immer“, sagt Ernst Greve, der aber von einer 20er-Staffel in der Westfalenliga ausgeht, was wiederum mehrere Spieltage in der Woche zur Folge hätte.

„Es ist natürlich auch so, dass jeder für seine Sache redet“, hatte Greve noch vor der Konferenz vermutet. Seinem Team konnte es letztlich gleich sein, schließlich hatte man sich in den wenigen Spielen nach der Winterpause in gesicherte Tabellenregionen verabschiedet. Durchaus Sympathie zeigte der FCI-Geschäftsführer für den Vorstoß des bayerischen Verbandes, die Saison im Herbst zu Ende zu bringen, doch letztlich hält er die rechtlichen Hürden für zu groß.

So sieht es auch Uwe Ginsberg, Vorsitzender des Landesligisten Borussia Dröschede. Am heutigen Donnerstag soll per Videokonferenz die Befragung der Vereine vertieft werden. Vorab hat der Verband aber bereits ein Stimmungsbild veröffentlicht, da von den 1596 per ePostfach befragten Klubs 1149 geantwortet haben. Davon sprachen sich 88 Prozent für eine sofortige Beendigung der Saison aus.

Auch bei der Borussia hatte man sich im Vorfeld schriftlich geäußert. Mit einem Spiel weniger lagen die Dröscheder zum Zeitpunkt der Unterbrechung Anfang März nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hagen 11, der nun ebenso Ansprüche auf den Aufstieg anmeldet wie die Elf von der Emst. Sicher ist jedoch, dass sowohl die Wertung nach der Hinrunde, als auch die Quotientenregelung für die Borussia spricht.

„Natürlich wäre eine Fortführung der Saison das beste gewesen, nur wann hätte das geschehen sollen“, sagt Ginsberg, der den BFV-Vorschlag durchaus interessant findet. Letztlich liefe der auf eine nächste Saison mit dem Kalenderjahr hinaus - eine Entwicklung, die für den Amateurfußball nicht die schlechteste wäre, könnte man dann doch zu den schönsten Jahreszeiten den Spielbetrieb abwickeln und nicht wie jetzt im Spätherbst und in Teilen vom Winter.