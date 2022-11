„Ein Boykott trifft immer die Sportlerinnen und Sportler“

Ab Sonntag rollt der Ball in Katar. Die Entscheidung, die WM an den Golf zu vergeben, bleibt viel diskutiert.

Iserlohn. Dagmar Freitag, ehemalige Vorsitzende des Bundestagssportausschusses, kritisiert die Fifa-Funktionäre, wie Franz Beckenbauer, für die Vergabe.

Der Anstoß erfolgt erst am Sonntag um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schon lange davor haben viele Anstoß an dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Winter genommen: an der Menschenrechtslage im Austragungsland, aber auch am Umstand, dass das Großereignis in einem Wüstenstaat stattfindet und die Stadien mit viel Energie runtergekühlt werden müssen. Die Heimatzeitung hat darüber mit der ehemaligen Bundespolitikerin Dagmar Freitag gesprochen. Die Iserlohner SPD-Politikerin, Bundestagsmitglied von 1994 bis 2021, war zwölf Jahre lang Vorsitzende des Sportausschusses. Das Gespräch führte Carsten Menzel.



Was machen Sie am Sonntag um 17 Uhr?

Dagmar Freitag: Wahrscheinlich am Rechner sitzen und an meinem Fotobuch 2022 weiterarbeiten. Anders als sonst habe ich jedenfalls noch keine festen Pläne für die Zeit des Eröffnungsspiels.



Sie schauen sich das Eröffnungsspiel der Fußball-WM also nicht an…?

Normalerweise trage ich mir bei internationalen Sportveranstaltungen die wichtigen Termine in meinen Kalender ein, um dann nach Möglichkeit am Fernsehen dabei sein zu können – wenn es sein muss, auch mit Wecker mitten in der Nacht! Das ist dieses Mal anders. Ich will allerdings nicht völlig ausschließen, dass ich am Sonntag am Rechner parallel in einem kleinen Fenster die Übertragung nebenbei laufen lasse, allein schon, um ein Gefühl für die Atmosphäre im Stadion zu bekommen. Ich bin seit 2010 unter anderem zweimal anlässlich einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha vor Ort gewesen, und da wäre es nicht glaubwürdig, wenn ich jetzt für mich plötzlich den absoluten TV-Boykott verkünden würde.



Kommen die aktuellen Diskussionen um das umstrittene Gastgeberland nicht viel zu spät, oder anders gefragt: War es nicht schon ein Fehler, die Fußball-WM überhaupt nach Katar zu vergeben?

Das ist der entscheidende Punkt: Solche Entscheidungen werden von den Mitgliedern in Gremien der internationalen Sportverbände getroffen - dort sitzen die Verantwortlichen für die Rahmenbedingungen, unter denen diese WM jetzt ausgetragen wird. Die Menschenrechtslage in Katar, eine eingeschränkte Pressefreiheit, die Situation der Arbeitsmigranten oder die klimatischen Bedingungen - all das war den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees natürlich vor ihrer Stimmabgabe bekannt. Aber offenkundig haben andere Kriterien die entscheidende Rolle gespielt. Allein die Tatsache, dass mittlerweile 20 der damaligen 22 Exekutivmitglieder unter anderem wegen Korruption oder Bestechlichkeit gesperrt sind, spricht eine deutliche Sprache für die Gepflogenheiten auf der internationalen Ebene des Sports. Und es sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass solche Machenschaften allein auf die Fifa beschränkt sind.



Dagmar Freitag sieht die Vergabe der WM nach Katar weiterhin kritisch. Foto: Privat

An der Vergabe waren auch Funktionäre des DFB beteiligt. Welche Rolle hat Deutschland dabei gespielt – und welche hätte es spielen sollen?

Deutschland war mit Franz Beckenbauer bei der Entscheidung vertreten. Wortmeldungen zu den einzelnen Bewerbungen seinerseits sind mir nicht bekannt, ebenso wenig sein konkretes Abstimmungsverhalten. Allerdings hat er später durchblicken lassen, dass er mit der Entscheidung keinerlei Probleme hatte. Seine legendäre Aussage im Jahr 2013, dass er in Katar „keinen einzigen Sklaven gesehen“ habe, hat es bekanntlich zu peinlicher Berühmtheit gebracht. Die European Games haben beispielsweise 2015 in Aserbaidschan, danach in Belarus stattgefunden, also in zutiefst autokratisch regierten und korrupten Staaten. Doch bei der Abstimmung über Minsk/Belarus hat sich der Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes, Dr. Michael Vesper, schlichtweg enthalten. Insofern ist es dann ein bisschen schwierig, wenn sich deutsche Entscheidungsträger auf der einen Seite gerne geflissentlich wegducken, sich Deutschland im Nachgang aber regelmäßig zu den wortgewaltigsten Kritikern solcher Entscheidungen aufschwingt. Wir dürfen nicht nur, wir müssen von deutschen Vertretern in internationalen Gremien erwarten, dass sie nicht nur in wohlfeilen Statements ethische Werte bemühen, sondern dass sich diese auch in ihrem Handeln und Abstimmungsverhalten wiederfinden - wohlwissend, dass kritische Wortmeldungen in der Szene nicht besonders gerne gesehen werden. Aber als Everybody’s Darling führt man keine Veränderungen herbei.



Der Sport muss ja gerne als Wegbereiter für Verbesserungen herhalten: Großereignisse wie Olympia in China und Russland oder jetzt die Fußball-WM in Katar sollen helfen, die Lage der Menschenrechte in den Ländern zu verbessern. Aber stimmt das wirklich oder ist die Behauptung nur ein argumentatives Feigenblatt?

Das ist eine gerne bemühte Behauptung von Vertretern internationaler Sportverbände, die insbesondere in Bezug auf Russland täglich Lügen gestraft wird; gleiches gilt natürlich auch für China, Belarus oder Aserbaidschan, um bei den genannten Beispielen zu bleiben. Mit Blick auf Katar gibt es aktuell unterschiedliche Einschätzungen. Während Amnesty International bei seiner kritischen Bewertung der Menschenrechtslage bleibt, vermeldet die International Labour Organisation (ILO) Fortschritte zumindest in Bezug auf die Arbeitsmigranten. Hierzu gehören beispielsweise die Abschaffung des Kafala-Systems ebenso wie die Einführung eines Mindestlohns, was in der Region bislang ein Novum ist. Insofern ist es für eine abschließende Bewertung entscheidend, ob diese Verbesserungen auch nach der WM Bestand haben und von den Arbeitgebern nachweislich und umfänglich umgesetzt werden. Aber auch dann können das nur erste Schritte sein.



Können Sie verstehen, wenn Nationalspieler sich dennoch freuen, bei der Fußball-WM zu spielen und dabei möglicherweise die Diskussion um Menschenrechte und Klimaschutz ausblenden?

Athletinnen und Athleten fiebern grundsätzlich auf internationale Meisterschaften hin, und das dürfte auch bei Profifußballern nicht wesentlich anders sein als bei Athleten in anderen Sportarten, deren Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahren bereits in Katar stattgefunden haben. Natürlich erwarten wir aber auch von unserem Team eine klare Haltung zu den angesprochenen Missständen, wobei ich es immer wichtig finde, darauf hinzuweisen, dass es nicht die Athleten waren, die solche Entscheidungen getroffen haben. Im Prinzip sollen sie die Suppe auslöffeln, die ihnen Funktionäre mal wieder eingebrockt haben.



Hätte ein nachträglicher Boykott der WM überhaupt etwas geändert?

Mir ist kein Beispiel bekannt, das aufzeigen könnte, dass ein Boykott tatsächlich substanzielle Auswirkungen auf das Gebaren der internationalen Sportverbände gehabt hätte. Ein Boykott trifft letztlich immer die Sportler und Sportlerinnen, und die sind aus meiner Sicht die falsche Zielgruppe. Aus meiner Sicht ist es jetzt zielführender, die Bemühungen von DFB-Präsident Neuendorf für einen Entschädigungsfonds für die Angehörigen der auf den Baustellen ums Leben gekommenen Arbeiter zu unterstützen.



Die Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen in Katar wurden heftig diskutiert. Foto: Nikku / dpa/ archiv

Wie lässt sich sicherstellen, dass ähnliche Entscheidungen wie die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar sich nicht wiederholen?

Vorerst nicht, auch wenn es erste kleine Hoffnungsschimmer gibt. Auf das jüngste unsägliche Schreiben von FIFA-Boss Infantino mit dem Tenor, von „moralischen Lektionen“ nun doch bitte endlich Abstand zu nehmen, haben neun europäische Verbände, unter anderem der DFB, eine gemeinsame klare Antwort gegeben. Übrigens derselbe Infantino, gegen den in der Schweiz seit 2020 ein staatliches Ermittlungsverfahren läuft und der dennoch unangefochten seiner dritten Amtszeit entgegensieht. Das System in der „Familie“ läuft also weiterhin wie geschmiert; die Kontinentalverbände aus Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien sollen ihm bereits ihre Unterstützung signalisiert haben. Insofern teile ich den Optimismus von DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht, der auf eine neu formulierte Menschenrechtspassage in den Statuten der FIFA verweist und somit eine Vergabe von Weltmeisterschaften an Staaten mit einer fragwürdigen Menschenrechtslage zukünftig für ausgeschlossen hält.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe