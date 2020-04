Ein Fitnessprogramm auf dem Flur

Den Basketball hatte Jessika Schiffer in den vergangenen Jahren fast täglich in der Hand. Die Iserlohner Basketballerin, die seit vergangenen Sommer für das College-Team der Buffalo Bulls in den USA gespielt hat, erlebte im März diesen Jahres einen eindrucksvollen Stopp.

Auch in den Staaten wütet seither das Corona-Virus. „Eigentlich hatten wir kaum etwas von Corona in den USA gehört, und wir waren gerade bei einem Turnier, bei dem es um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Meisterschaftsendrunde ging. Das erste Spiel hatten wir verloren, und zum zweiten einen Tag später kam es nicht mehr“, berichtet die 19-Jährige, die aber durch die Meldungen aus Europa stets gut informiert war. Umgehend wurde mit dem Bus die Rückreise angetreten. Und von diesem Zeitpunkt lief auch auf dem College nichts mehr: Kein Training, kein regulärer Unterricht. „Wir haben dann unsere Trainerin kontaktiert und überlegt, was wir machen sollen. Schließlich kam die Empfehlung, sich nach Hause zu begeben“, erzählt die U18-Europameisterin von 2018 weiter.

Die Gefahr, auf irgendeinemFlughafen zu standen

Einfach so ließ sich zu diesem Zeitpunkt schon kein Rückflug mehr wählen. „Man musste ja immer die Gefahr vor Augen haben, dass man irgendwo strandet“, macht sie deutlich. Von Buffalo, ganz in der Nähe der Niagara-Fälle ging es zusammen mit ihrer deutschen Teamkollegin Elea Gaba nach Newark, und von dort gab es einen Flug nach Frankfurt - es war einer der letzten regulären Linienflüge zwischen den USA und Europa.

Seither ist Jessika Schiffer wieder daheim in Iserlohn. Das Studium am College, bei dem es derzeit noch um Basisinhalte geht, lässt sich online fortsetzen, wann sie wieder zurück in die USA kann, ist derzeit nicht abzusehen. Bis zu vier Jahre kann ihr Studium dort dauern. In erster Linie will sie aber auch Basketball spielen, was sie bis zur plötzlich Unterbrechung im März auch sehr intensiv gemacht hat.

Ihre erste College-Saison unterteilt Jessika Schiffer im Rückblick in drei Phasen: Erst lief es gut, dann sehr gut, und am Ende folgte ein nicht ungewöhnlicher Leistungseinbruch, schließlich hatte sie in den letzten Jahren kaum Trainingspausen. Auch in Europa hätte es jetzt im Normalfall ein Sportprogramm gegeben. In der künftigen olympischen Basketball-Spielart Drei gegen Drei war erst einmal die Weltmeisterschafts-Qualifikation mit der Deutschen Nationalmannschaft das Ziel. Zudem stand die U20-EM in Israel auf dem Plan.

Daheim schon das ganzeHaus gestrichen

Nicht überraschend wird aus diesen Events erst einmal nichts. Still sitzen kann Jessika Schiffer deshalb nicht. Sie studiert weiter online, was ihr, wie sie sagt, viel Disziplin abverlangt. Sportlich fit hält sie sich im Eins gegen Eins mit ihrem jüngeren Bruder Finn, der in Schalke Basketball spielt. Ihre Duelle ohne Korb tragen die beiden daheim im Flur aus. Aber auch sonst ist Jessika Schiffer aktiv. „Ich habe schon das ganze Haus innen von oben bis unten gestrichen. Vielleicht mache ich bald außen weiter“, verrät sie. Außerhalb des Hauses ist dagegen derzeit Inlinen-Skaten ihre bevorzugte Betätigung.

„Möglicherweise kann ich ja im Juli zurück in die Staaten“, hofft sie und ist gleichzeitig froh, aktuell auf das deutsche Gesundheitswesen vertrauen zu können. Ihre Ziele bleiben davon aber unberührt. Jessika Schiffer will sich in den USA am College durchsetzen und möglichst irgendwann in der Profiliga WNBA landen, dort wo zuletzt die drei Deutschen Satou Sabally, Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder (Letztere sind Teamkolleginnen aus der Nationalmannschaft) beim Draft von den Profiteams verpflichtet wurden.