Ein Jahr ohne Veranstaltungen

Es wäre die 40. Auflage gewesen, die die Starter beim Iserlohner Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres auf die Strecke geschickt hätten, doch gut zwei Monate vor dieser Veranstaltung, deren Markenzeichen eine breite Akzeptanz und Beteiligung der gesamten heimischen Sportszene ist, haben die Macher um Cheforganisator Michael Weist vom Lauftreff des TuS Iserlohn die Notbremse gezogen und den Lauf abgesagt.

„Wir haben lange gewartet, hin- und herüberlegt und uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber Sport ist derzeit sicherlich nicht das wichtigste. Da gibt es momentan ganz andere Dinge“, macht Weist deutlich. Gerade die 40. Auflage hatte in ihm noch einmal Kräfte freigesetzt, eine besondere Ausgabe vorzubereiten, doch angesichts der enorm hohen Coronazahlen und der großen Ungewissheit, wie sich die Situation in zwei Monaten darstellt, muss das runde Jubiläum noch mindestens ein Jahr warten.

Zu viele Fragezeichen bei einer Planung

Aktuell hätte Michael Weist die Medaillen bestellen müssen sowie die für ihn kostenpflichtige Online-Anmeldung freischalten müssen. „Das ist auch ein finanzielles Risiko, wenn man nicht weiß, was wird“, so der Lauftreffleiter, der darauf hinweist, dass kein Verein, sondern ein loser Zusammenschluss Gleichgesinnter das Risiko trägt. Schon in der Vergangenheit sei das Ganze ein Null-Summen-Spiel gewesen. Da obendrein nicht klar ist, ob die Fachhochschule zu jenem Zeitpunkt die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, ist eine Planung für dieses beliebte Event nicht durchführbar.

Nachgedacht hat man beim TuS-Lauftreff bereits über eine mögliche Alternative im nächsten Sommer, doch man ist übereingekommen, dass der Lauf an Silvester seinen festen Platz hat, so dass die 40. Auflage der dann bereits 42 Jahre alten Veranstaltung erst Ende 2021 stattfinden wird. Schon einmal in den Anfangsphase zu Beginn der der 80er Jahre musste ein Lauf wegen irregulärer Bedingungen ausfallen.

„Man muss ja auch sehen, dass wir eine Verantwortung tragen“, so Michael Weist, der nicht unerwähnt lässt, dass ein großer Teil der Helfer ebenso wie er bereits die 60-Jahre-Altersgrenze überschritten hat und damit zur Corona-Risikogruppe zählt. „Außerdem sieht man ja auch bei vielen Sportveranstaltungen, dass sich die Leute nicht in die Hallen oder auf die Sportplätze trauen“, führt Weist weiter aus.

Auch die Weihnachtsfeier ist schon abgesagt

Beim Lauftreff wird das Jahr 2020 damit als eines ohne Veranstaltungen in die Geschichte eingehen. Der Kultlauf im Frühjahr musste in der ersten Corona-Hochphase gestrichen werden, der zweite, der für den 1. November geplant war, ist ebenfalls schon abgesagt. Das gilt auch für die traditionelle Weihnachtsfeier, die wie immer in einer gemütlichen Kneipe stattfinden sollte. „Das wäre ja nicht zu verantworten, wenn wir uns da mit 80 Personen treffen würden“, hatte Michael Weist die Zusammenkunft schon vor einigen Wochen gestrichen.

Die einzigen Aktivitäten bleiben damit regelmäßige Trainingsabende, die jeweils montags und mittwochs stattfinden. Sieben Gruppen treffen sich dann zum Laufen am Seilersee. „Die Resonanz ist nach wie vor gut. Für Viele ist das ja auch eine gelungene Abwechselung in diesen Tagen, in denen soziale Kontakte eher selten sind“, bestätigt Michael Weist, der noch einmal bekräftigt: „Wir fallen nicht auseinander, nur weil es in diesem Jahr keine Veranstaltungen gibt.“