Ein Jahr vor dem Plan Sprung in die Landesliga geschafft

Im zweiten Anlauf unter der Regie von Henning Schierbaum schaffte der TV Lössel den Aufstieg in die Handball-Landesliga, als Tabellendritter hinter Meister HSG Gevelsberg/Silschede II und SG Attendorn-Ennest. In Zeiten der Corona-Krise war es ein stiller Aufstieg, der noch vor Ablauf des Drei-Jahres-Planes Realität wurde.

Kapitän Alex Wagner sieht den Trainer als Erfolgsgaranten. „Er arbeitet akribisch und hat in seiner besonnenen Art Spiel und Spieler auf ein höheres Niveau gebracht.“ Mit nahezu identischem Kader wollte der TV Lössel nach dem vierten Platz in der Saison 2018/19 einen neuen Anlauf nehmen. Der durchwachsene Start (6:6-Punkte) kam nicht von ungefähr. „Die Umstellung auf ein offensiveres Abwehrsystem verlief nicht reibungslos. Nach Überwindung der Anlaufschwierigkeiten hat sich diese Variante aber im weiteren Verlauf bewährt“, resümierte Schierbaum.

Zweifel nach Niederlageim ersten Heimspiel

Im ersten Heimspiel kreuzte der zum Meister erklärte HSG Gevelsberg/Silschede II in der Albert-Schweitzer-Halle auf. „Nach diesem Spiel dachte noch niemand, dass die HSG-Zweite ohne Verlustpunkt durchmarschiert“, erklärte Schierbaum, denn nach seiner Meinung war dies eine offene Partie mit knapper Niederlage (22:24). Im Kampf um den zweiten Platz biss sich der TV Lössel bis zum Saisonabbruch an der SG Attendorn-Ennest die Zähne aus. „Schuld daran waren in erster Linie zwei Auswärtsspiele. Beim TV Arnsberg gab es eine 29:30-Niederlage nach überlegenem Spiel und 29:28-Führung vier Minuten vor dem Abpfiff) und beim TV Neheim gaben die Lösseler eine Sechs-Tore-Führung in der letzten Viertelstunde noch aus der Hand und kehrten mit nur einem Zähler zurück. Auch das 26:26-Unentschieden gegen den VfS Warstein passte nicht in den Kram.

Danach startete der TV Lössel eine Serie. Mit acht Siegen in Folge kehrte das Team wieder in die Spitzengruppe zurück. Mit dem 28:25-Erfolg war das Schierbaum-Team mit der SG Attendorn-Ennest wieder auf Augenhöhe. Durch die zwei Niederlagen beim Meister HSG Gevelsberg/Silschede II (21:34) und beim Tabellenletzten CVJM Gevelsberg (24:30) war der zweite Platz nicht mehr zu realisieren.

Dafür hielt sich der von Kapitän Alex Wagner, der vor zwei Jahren von Tobias Fischer das Amt übernahm, geführte TV Lössel zum zweiten Mal am LTV schadlos. Nach dem 25:21 in der Humpferthalle folgte im Rückspiel ein 23:19. Auch in der Landesliga-Saison wird die Kabinenmusik nachhaltig von Henning Schierbaum beeinflusst. „Seine Begeisterung für die Flippers kommt bei uns Spielern gut an“, stellte Alex Wagner klar, der keine Bedenken hegt, in der kommenden Saison den Landesliga-Klassenerhalt zu verpassen.

Hier die Statistik mit einem charakteristischen Beschreibung der am Aufstieg beteiligten Spieler: Marc Winner (17 Einsätze/0 Tore/0 Siebenmeter – lauter Part im Tor), Lucas Marschner (16/0/0 – kritischer Part im Tor), Gero Riedling (3/0/0 – immer da, wenn Not am Mann ist); Hendrik Demmer (18/46/3 – Kämpfer am Kreis), Alexander Rohde (12/9/0 – springt und trifft mit Präzision), Alexander Wagner (18/37/0 – Kapitän und Regisseur), Vincent Kettendorf (17/24/0 – spielt immer bei einhundert Prozent), Maximilian Burghardt (9/8/0 – wichtiger Schütze in kritischen Situationen), Daniel Stein (18/102/33 – Konstanz in Angriff und Abwehr), Robin Jüdt (16/30/0 – arbeitet auch mal mit der Brechstange), Kevin Münder (14/18/0 – zusammen mit Yannick Brendel Abwehrchef und ruhender Pol), Yannick Brendel (14/15/0 – mit Kevin Münder Abwehrchef und lautstarker Organisator), Justin Punshon (18/75/0 – einer der schnellsten Spieler der Liga), Kevin Schon (13/24/0 – Antreiber und Motivator), Niklas Strohammer (3/0/0 – gab nach schwerer Verletzung nicht auf), Tobias Fischer (16/40/5 – Anführer und Mann der schönen Tore), Jan Quittmann (15/82/5 – der Größte und die effektivste Waffe im Angriff).