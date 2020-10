Ein Lichtblick nach schwierigen Monaten

„Abgesagt“ - im Terminkalender der Leichtathleten des TV Deilinghofen war das in diesem Jahr der ständig wiederkehrende Begriff. Es begann bei den Mehrkampfmeisterschaften im Mai, danach folgten Abendsportfest und der Premierenwettbewerb in der Kinder-Leichtathletik. Doch der letzte Versuch klappte. Das traditionelle Felsenmeersportfest mit den Dreikämpfen, bei dem stets auch die Vereinsmeister ermittelt werden, ging wie geplant über die Bühne und war besser besucht denn je.

„Viele Aktiven sehnen sich nach so langer Pause eben nach Wettkampfgelegenheiten“, freute sich Vereinschef Andre Mörschler über gut 140 Teilnehmer. Die ließen sich ihre Lust am lange vermissten Kräftemessen auch nicht vom sehr durchwachsenen Wetter mit Kühle, böigem Wind und Regenschauern nehmen. Um einen reibungslosen Ablauf unter Corona-Bedingungen zu gewährleisten, hatte Cheforganisator Christian Ritter aber einige Extraschichten zu absolvieren.

Ein Hygienekonzept musste her, das an die relativ strengen Vorgaben des Verbandes angelehnt war. Zum Standardprogramm gehörten auch im Felsenmeerstadion getrennter Ein- und Ausgang, Markierung der Laufwege, Eintrag in die Teilnehmerliste und natürlich Abstand halten auf den Zuschauerplätzen. Dass die vielen Zaungäste am Rande der Laufbahn durchweg eine Maske trugen, ist bei anderen Sportereignissen im Freien unüblich - aber durchaus vorbildlich.

Am Ende eines schwierigen Jahres ging es dem TVD primär darum, Präsenz zu zeigen. „Die Einnahmen waren diesmal zweitrangig“, sagte Mörschler, der durch die Einschränkungen beim Catering erhebliche Abstriche vom gewohnten Umsatz machen musste.

Der Verein verkraftet es nach seinen Worten, wie er auch die Streichung des lukrativen Maifrühschoppens verkraftet hat. „Ein Jahr mit diesen Ausfällen kann man hinbekommen, aber wenn sich das im nächsten Jahr wiederholt, müssen wir uns etwas überlegen.“ Eine Garantie, das am 1. Mai 2021 Betrieb rund um die Vereinsturnhalle herrschen wird, mag der Vorsitzende nicht geben. Dafür gibt es an anderer Stelle einen Hoffnungsschimmer. Der befürchtete Aktivenschwund in Coronazeiten ist ausgeblieben - im Gegenteil. „Wir haben Zulauf in den jüngsten Altersstufen und praktisch keine Abgänge“, sagt Mörschler. „Kinder suchen nach Beschäftigung, gerade weil lange Zeit praktisch gar nichts ging.“

Etliche Neuanmeldungen nach langer Zwangspause

Der TVD ist, was das Thema Neuzugänge anbelangt, kein Einzelfall. Ansgar Bochynek, der Vorsitzende des LAZ Iserlohn, verweist gleichfalls auf guten Zulauf in den jüngeren Altersstufen. Den will man nutzen und auch in der bevorstehenden Hallensaison ein gutes Trainingsangebot unterbreiten. „Die Mannschaftssportarten sind ja auch in den Hallen aktiv, das sollte also funktionieren.“ Als Vorsitzender des Kreis-Leichtathletikausschusses hat Bochynek aber nicht nur den Status quo beim LAZ im Blick. Er schaut auch auf das nächste Jahr - und das mit einiger Sorge.

„Hallenwettkämpfe in Dortmund mit großer Teilnehmerzahl kann man sich im Moment kaum vorstellen. Und ob dort im Februar die deutschen Meisterschaften stattfinden können, weiß auch niemand.“ Dennoch müssen die Leichtathleten jetzt damit beginnen, die Bahnsaison 2021 zu planen, erst auf Landes- dann auf Kreisebene. Und weil die wenigen Wettkämpfe in den letzen Wochen gut über die Bühne gebracht wurden, spricht derzeit nichts dagegen, dass ab Mai wieder viele Sportfeste im Terminkalender stehen - möglicherweise weiterhin mit besonderen (Corona-) Rahmenbedingungen.