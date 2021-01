Wintersport Ein Modell erinnert an Skisprung-Blütezeit in Iserlohn

Iserlohn. Bei Franz-Josef Hilpke steht die Eickerkopfschanze im Maßstab 1:50 im Garten. 16 Jahre selbst als Springer aktiv gewesen

Dieses Modell ist noch relativ jung, doch die Erinnerung an das, was es darstellt, ist nicht mehr bei allzu vielen Iserlohnern gegenwärtig. Vor gut einem Jahrzehnt hat Franz-Josef Hilpke vom Skiklub Iserlohn die Eickerkopfschanze im Lägertal im Maßstab 1:50 nachgebaut und auf dem 100-jährigen Jubiläum des Vereins 2010 ausgestellt. Seither fristet das Schaustück, das das Profil der Anlage zeigt, eher ein Schattendasein – in seinem Schrebergarten.

Dort hat der ehemalige Ingenieur, der stets auch ein Tüftler gewesen ist, einen Wetterschutz für das stattliche Bauwerk errichtet. Viel lieber wäre es Hilpke aber, wenn sich das Stadtmuseum dieses Modells, das definitiv zur jüngeren Iserlohner Stadtgeschichte zählt, annehmen würde.

1953 wurde eine Schanze inEigenleistung gebaut

Auf Initiative des damaligen Skiklub-Vorsitzenden Bruno „Papa“ Hallmann wurde 1953 im Lägertal eine Skisprungschanze in Eigenleistung gebaut. So wurde ein nahezu ideales Gelände durch Rodung und Planierung nutzbar gemacht. Schon bald fanden erste Wettbewerbe statt, denn das Sauerland war eine Hochburg für solche Schanzen, auf denen mit dem damaligen Material Sprünge um 40 Meter möglich waren. Von einem Holzgerüst mit Luke starteten die Springer.

Immerhin hatte Iserlohn in den besten Zeiten 20 aktive Skispringer gehabt, heute hat der gesamte Westdeutsche Verband weniger. Besser ausgestattet waren vergleichbare Anlagen in Breckerfeld, an der Nordhelle oder in Freudenberg auch nicht.

Schon zum Eröffnungsspringen 1953 pilgerten 1000 Zuschauer ins Lägertal, und viele Jugendliche aus Iserlohn wollten in den folgenden Jahren dabei sein. So auch der damals 15-jährige Franz-Josef Hilpke, der mit seinem Skiklub-Kameraden und späteren Basketballer Jürgen Reinecke mit Abfahrtsskiern ins Lägertal gelangte und im Rahmen einer Mutprobe die Schanze mit diesem eigentlich ungeeigneten Sprung-Material ausprobierte.

Damit war die Begeisterung bei „Jupp“ Hilpke für diesen Sport endgültig geweckt. Trainiert wurde zumeist in Meinerzhagen beispielsweise unter Ewald Roscher, der später Bundestrainer wurde. „Die Skier waren damals so klobig wie ein Surfbrett“, erzählt der 78-jährige Hilpke von den Anfängen. 16 Jahre hat er den Sport betrieben, gleich zwei Paar der damaligen „Sprunglatten“ hängen noch immer an seiner Laube im Schrebergarten.

Ab 1967 wurde die Eickerkopfschanze, wiederum hauptsächlich in Eigenarbeit, umgebaut. Ein Betonsockel sollte her und die offiziellen, international gültigen FIS-Maße sollten umgesetzt werden. „Das war sehr mühselig mit dem vorhandenen Schieferboden. Bodo Deutscher, der Sprengmeister war, hat uns dabei geholfen“, erinnert sich Franz-Josef Hilpke. 1974 waren die Arbeiten endgültig abgeschlossen, doch die gewünschte Resonanz erreichte der Neubau bei den Springern nicht mehr.

Nach dem Umbau kam bald das Aus für die Anlage

„Zum einen handelte es sich um ein Wasserschutzgebiet, zum anderen querte ein Wanderweg den Auslauf der Schanze, so dass der Weg schon beim Training immer beobachtet werden musste“, macht Hilpke deutlich. Zusammen mit den immer seltener werdenden Wintern war das letztlich das Aus für die Eickerkopfschanze, die um ein Haar sogar zur Mattenschanze für den Ganzjahresbetrieb umgestaltet worden wäre.

Über eine Wiederbelebung der Anlage machte man sich danach noch mehrfach Gedanken. Allerdings würde mit dem heutigen Material und entsprechend weiteren Sprüngen der Auslauf nicht mehr ausreichen. Außerdem würde die Lägertalstraße Training wie Wettbewerb stören.

Damit die Iserlohner Schanze aber nicht in Vergessenheit gerät, archivierte Franz-Josef Hilpke nicht nur Fotomaterial von den Wettkämpfen im Lägertal, sondern baute auch jenes Modell, das nun in seinem Garten auf weitere Verwendung wartet und ein echtes Stück Iserlohner Stadtgeschichte ist.