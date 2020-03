Ein Topwerfer mit Play-down-Erfahrung

In der Korbjägerliste der 2. Basketball-Bundesliga ProB ist er der zweitbeste Schütze mit einem deutschen Pass, insgesamt weist ihn diese Auflistung als fünftbesten Punktesammler aus. 16 Punkte erzielt Elijah Allen für die Iserlohn Kangaroos im Schnitt. Dazu kommen 129 Rebounds und 30 Dreier bei einer Trefferquote aus dem Feld von 44 Prozent. Gerade in den letzten Wochen, als der 1989 in den USA in Columbus geborene Akteur trotz erheblicher Verletzungen spielte, wurde deutlich wie wichtig er für die Waldstädter ist.

Seit 2016 hat der nur 1,95 Meter große Center der Kangaroos einen deutschen Pass. Er ist mit einer Deutsch-Griechin verheiratet und lebt zusammen mit den beiden Kindern in Gießen. Vier Jahre zuvor war Elijah Allen nach seinem Studium aus Ohio nach Hessen gekommen, um beim VfB Gießen in der Regionalliga Südwest zu spielen. Dort entdeckten ihn die Licher BasketBären für die ProB, wo er von 2013 bis 2015 aktiv war. Danach ging es in die zweithöchste deutsche Spielklasse zu den Oettinger Rockets aus Gotha, mit denen er den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffte. Schließlich folgten weitere Engagements in der ProA in Kirchheim und Tübingen.

Inzwischen sind die Kinder drei und vier Jahre alt, so dass die Familie mehr in den Mittelpunkt des Basketball-Profis gerückt ist. Das Angebot der Iserlohn Kangaroos kam ihm da gerade recht, schließlich sind es nur eineinhalb Stunden nach Gießen. „Ich fahre alle zwei Wochen nach Hause, zwischenzeitlich kommt meine Frau mit den Kindern auch nach Iserlohn“, so Elijah Allen, der aber zumeist in Iserlohn ist, zumal hier mindestens einmal pro Trag trainiert wird.

Die Saison lief bisher keineswegs nach Wunsch

In Deutschland lebt der Familienvater gerne und betont die Vorteile gegenüber seiner eigentlichen Heimat. „Hier sind die Regeln sicher strenger als in den USA, doch das System funktioniert wenigstens“, macht er deutlich. Und so sieht der 30-Jährige auch seine weitere Zukunft in Deutschland.

Die bisherige Saison mit den Kangaroos lief für ihn keineswegs nach Wunsch. Da er aus der ProA kam, hatte er er sicher ganz andere Erwartungen an sich selbst und an das Abschneiden des Teams gehabt. Aktuell sind die sportlichen Sorgen aber ein wenig in den Hintergrund getreten. Vor allem der wichtige Erfolg am Sonntag in Stahnsdorf hat die Laune bei den Kangaroos spürbar verbessert. „Wir haben ein gutes Gefühl für die Abstiegsrunde“, sagt Elijah Allen, der mit dieser Art des Saisonfinales auch schon Erfahrung hat. „Mit Lich haben wir auch schon dieser Runde gespielt, aber da waren wir Neunter und hatten schon so viele Punkte, dass wir nicht mehr viel tun mussten“, erinnert er sich.

Das ist jetzt bei den Kangaroos anders, da ist jedes Spiel enorm wichtig. „Wir müssen positiv bleiben und uns ganz auf uns konzentrieren“, sagt der bislang beste Schütze der Iserlohner. Die positive Einstellung habe aber zuletzt in Stahnsdorf die durchaus mögliche Niederlage verhindert. In der nun bevorstehenden Partie gegen Wedel stehe die Mannschaft aber wieder unter Druck und müsse unbedingt gewinnen, um eine gute Ausgangsposition für die Play-downs zu haben.

Um die Saison doch noch zu einem halbwegs versöhnlichen Abschluss zu bringen, sei jetzt vor allem die Mannschaft gefragt. „Wir müssen zusammenhalten und zusammenspielen“, betont Allen noch einmal. Wenn er auch weiter seinen bisherigen Anteil offensiv wie defensiv leistet, sollte der Klassenerhalt zu schaffen sein.