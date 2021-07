Ein Torfestival beim Neustart der Iserlohner Samurai

Foto: Michael May

Ein guter Start in die Testspielserie gelang den Samurai gegen Duisburg.

Iserlohn. Im Testspiel gegen den Ligarivalen Duisburg Ducks fallen im zweiten Drittel 13 Treffer. Trainer Toni Fonso sehr zufrieden.

Die Wiedersehensfreude nach der langen Zwangspause war spürbar, als sich die Samurai am Samstag dem Publikum in der Heidehalle präsentierten. Dass man bei 100 Besuchern im ersten Testspiel eine Grenze zog, war berechtigt, denn es herrschte viel Betrieb rund um die Bande und auf der Tribüne. Und als die Samurai-Akteure nach dem Aufwärmen noch kurz in die Kabine rollten, gab es viele „Hallos“ und reichlich Schulterklopfen. Endlich wieder Skaterhockey live.

Als Auftaktgegner hatten die Iserlohner den künftigen Ligarivalen Duisburg Ducks eingeladen, und wer nach dem 17:4-Erfolg auf die Drittelergebnisse schaute (3:3, 13:0, 1:1), konnte leicht nachvollziehen, dass es kein gewöhnliches Spiel war. „Im zweiten Drittel war Duisburg schon sehr undiszipliniert, was ich wirklich nicht verstehen kann“, resümierte Samurai-Trainer Toni Fonso und verwies auf etliche unsaubere Checks und Stockschläge.

Iserlohns Routinier Tim Linke platzte der Kragen, was ihm eine Spieldauerdisziplinarstrafe einbrachte. „Er wollte die eigenen Spieler schützen“, erläuterte Fonso. Nach einem ersten Drittel, in dem die Hausherren ihre Vorteile und die 3:1-Führung noch aus der Hand gaben, herrschten im zweiten Abschnitt klare Verhältnisse. Die Kugel lief gut durch die Reihen der Iserlohner, die etliche gelungene Spielzüge und eine hohe Passgenauigkeit zeigten. „Nach der langen Pause war das wirklich gut, unser intensives Training macht sich bezahlt“, freute sich der Coach.

Das letzte Drittel wurde unspektakulär über die Bühne gebracht, und bei den Samurai erhielten vor allem die jungen Akteure viele Spielanteile. Nach dem gelungenen Auftakt ist nun am kommenden Wochenende ein Turniereinsatz in Duisburg geplant, wo man auf die Ducks sowie auf Düsseldorf trifft.

Toni Fonsos Zwischenbilanz: „Wir sind auf einem guten Weg. Drei bis vier wöchentliche Trainingseinheiten zahlen sich aus, und dass alle richtig gut mitziehen, stimmt mich sehr zuversichtlich für die Saison. Wenn wir richtig Hockey spielen, muss man uns in eigener Halle erst einmal schlagen.

IH Samurai Iserlohn - Duisburg Ducks 17:4 (3:3, 13:0, 1:1).

Samurai: Engelmann, Rotheuler; M. Riepe, Brozé (3), Poerschke (3), Wichern (2), Schäfer, Kleinschmidt, N. Riepe (4), Linke, Jung, Albrecht (1), Hoffmann, Zeitler (2), Otte (2), Bongard, Schmitten.

