Einbrecher suchen die ITS heim

Grüne. Fernseher und E-Scooter gestohlen. Hoher Sachschaden am Gebäude.

Die Iserlohner Turnerschaft hat Besuch von ungebetenen Gästen erhalten. Am Montag haben Mitglieder des Vereins festgestellt, dass Einbrecher über ein Fenster in die mittlerweile als Lager genutzte frühere Platzwart-Wohnung des „Lion-BSS“-Stadions an der Grüner Talstraße eingedrungen sind und dort unter anderem Türen eingetreten haben.

Auch die Glasfront des Vereinsheims ist infolge einer Gewalteinwirkung an mehreren Stellen zersplittert. Ein verschließbarer Schrank im Geschäftszimmer der ITS hielt Aufbruchversuchen stand. „Wertsachen lagern wir sowieso nicht darin. Zum Beispiel wird die Tageskasse nach den Spielen sofort mitgenommen“, schildert ITS-Geschäftsführer Carsten Fürst.

Es war nicht der erste Einbruch bei der Turnerschaft, die letzte Aktion liegt seinen Angaben zufolge aber schon Jahre zurück. „Damals gab es noch die SG Grüne und wir haben die Räume genutzt, die heute dem MSV Iserlohn zur Verfügung stehen.“ Beute gemacht wurde bei der jüngsten Tat dennoch. Bis Dienstagmorgen wurden dass Fehlen eines Fernsehgerätes und eines E-Scooters festgestellt. Tags zuvor waren Beamte der Kriminalpolizei und des Kommunalen Immobilienmanagements vor Ort. Dem KIM gehören die Gebäude.

Im Sportbüro der Stadt wird der angerichtete Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. „Wir haben ja immer wieder mit Beschädigungen auf Sportplätzen zu tun, aber was bei der ITS angerichtet wurde, ist schon extrem“, sagte Sportbüro-Mitarbeiter Sascha Will. Carsten Fürst hofft, dass die Scheiben des Vereinsheims, das vorerst geschlossen bleiben muss, jetzt schnellstmöglich erneuert werden. „Hätten wir ein Heimspiel, könnten wir keinen Verkauf anbieten. Aber zum Glück wird am Wochenende sowieso nicht gespielt.“