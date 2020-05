Eindeutiger Standortvorteil für Iserlohn

Wer in diesen Tagen mit Gerrit Koschmieder spricht, spürt seine große Zufriedenheit und die gespannte Erwartung, was aus diesem eigentlich schon ziemlich verkorkst erscheinenden Wettkampfjahr doch noch werden kann. Er trainiert die Schwimmerinnen und Schwimmer der SGW Iserlohn, die seit einer Woche ihrem Sport endlich wieder artgerecht nachgehen können. Die Freibäder haben geöffnet, und weil die Verantwortlichen in der Heide wie im Schleddenhof ein durchdachtes Abstands- und Hygienekonzept vorgelegt haben, wird wieder eifrig trainiert.

An sechs Tagen in der Woche stehen jeweils zwei Stunden für drei Leistungsgruppen zur Verfügung, und der Betrieb läuft bislang absolut reibungslos. „Wir haben den Luxus, zwei Bäder nutzen zu können“, sagt Koschmieder. Ihn hat es überrascht, dass viele seiner Aktiven in den Wochen ohne Schwimmtraining ein gutes Leistungsniveau erhalten haben und sich in guter Form präsentieren. „Wir haben in einzelnen Einheiten schon wieder vier Kilometer geschafft, und das hatte ich nicht auf dem Plan.“ Und der Coach hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass seine Asse ihr Leistungsvermögen auch noch im Wettkampf präsentieren können. Die Kurzbahnsaison ist zwar gestrichen worden, aber ab September könnte es auf die Langbahn gehen. Deutsche Meisterschaften zum Jahresende sind nicht unrealistisch, und die haben auch Amelie Böcher und Greta Weiland von der SGW im Visier.

Aktuell besitzen sie wegen der optimalen Trainingsbedingungen gewiss einen Standortvorteil. Den will auch Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des SVI 95 nutzen. Er verweist auf einen Pandemieplan, der an das Gesundheitsamt geschickt wurde, um das Heidebad wieder als allgemeine Trainingsstätte zuzulassen. Er hat Anfragen von Schwimmvereinen aus der Nachbarschaft vorliegen, die in Iserlohn gern trainieren würden. „Wir haben den Vorteil der zwei Becken und können einfach mehr bieten als andere.“ Und wenn echtes Freibadwetter zu einem Ansturm der Badegäste führen sollte, werden die Schwimmvereine ihre Zeiten in den Abend verlegen. Am Ende, da sind die Verantwortlichen überzeugt, werden alle zufrieden sein.

Im Freibad am Damm sind Richtlinien nicht einzuhalten

In Hemer sieht die Lage komplett anders aus, und man kann nur neidisch in die Nachbarstadt schauen. Der Schwimmverein hat das Training bis nach den Sommerferien ausgesetzt, obwohl das Freibad seit dem 21. Mai wieder geöffnet hat und sogar über 600 Personen zeitgleich auf der Anlage sein dürfen. „Nach dem vom Deutschen Schwimmverband herausgegebenen Richtlinien können wir die geforderten Abstände nicht einhalten“, sagt Eva Hoffmann, Mastersschwimmerin und Übungsleiterin. Schließlich soll es im Training kein Überholen geben und es soll in einer Richtung nur auf einer Bahn geschwommen werden. „Und das ist bei sechs Bahnen in einem 25-Meter-Becken nicht so leicht.“

Den Mitgliedern bleibt nichts anderes übrig, als vorerst ihr Training am Damm individuell zu gestalten. Eva Hoffmann hingegen bevorzugt das Heidebad, wo sie am frühen Morgen viel Platz hat. „Aber wenn es heiß wird, herrscht sicher Gedränge.“ Dann wird sie wohl wieder ihre Talsperrentour machen, die vor der Freibadöffnung ein Stück Normalität brachte. Zusammen mit ihrem Vereinskollegen Olaf Wohlfarth fuhr sie unter anderem zur Sorpe und zur Henne. „Eigentlich mag ich ja kein Freiwasserschwimmen. Aber wir waren im Neoprenanzug nur parallel zum Ufer unterwegs und einfach froh, endlich wieder im Wasser zu sein“, berichtet die Hemeranerin.

Eine vage Hoffnung auf Wettkämpfe nach den Ferien

Über Wettkämpfe mag sie derzeit nicht nachdenken. Im Hallenbad sind die nach ihrer Einschätzung in diesem Jahr gar nicht darstellbar, bliebe noch die vage Hoffnung auf Veranstaltungen im Freibad nach den Sommerferien. Aber die Schwimmer sind genügsam geworden. „Sportliche Ziele kann man sowieso nicht mehr verfolgen. Wichtig ist eigentlich nur, dass man das Wassergefühl nicht verliert“, spricht Eva Hoffmann für alle Aktiven in ihrem Verein.

Auch in Letmathe ist man von Normalität noch ein Stück entfernt. Beim SV Albatros arbeitet man daran, ein Trainingskonzept gemäß der Richtlinien des Schwimmverbandes zu erstellen. Aber einen Termin für den Trainingsauftakt gibt es noch nicht. Auch daran wird deutlich, wie sehr die Aktiven der SGW Iserlohn ihre Bedingungen schätzen können. „Aber das tun sie auch. Trainingsbeteiligung und Leistungsbereitschaft sind hervorragend“, freut sich Gerrit Koschmieder.