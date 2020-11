Eine Hallensaison ist jetzt kaum noch darstellbar

Iserlohn. Lockdown im Hockey und die Suche nach Lösungen. TuS will Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern forcieren.

Im westdeutschen Hockeyverband hatte man sich viele Gedanken gemacht, wie nach einer in Corona-Zeiten unplanmäßig verlaufenen Feldsaison ein regelkonformer Spielbetrieb in der Halle ermöglicht werden könnte. Und dabei wurde erstaunliche Flexibilität an den Tag gelegt, denn eine Wintersaison, in der nicht partout in der Halle, sondern auf Wunsch oder weil es die Hygienevorgaben notwendig machen, auch auf dem Feld gespielt werden konnte, stand bisher nicht auf der Tagesordnung.

Bis Freitag sollten die Vereine darlegen, welche Variante ihnen die liebste sei, um die Detailplanung zu starten. Der Lockdown hat alle Konzepte durchkreuzt. Während man in anderen Sportarten von einer mehrwöchigen Unterbrechung der Saison ausgehen darf, ist im Hockey reichlich ungewiss, wie die Zeit bis zur nächsten Feldsaison überbrückt werden kann.

Beim TuS Iserlohn hatte es am letzten Dienstag das erste Hallentraining gegeben, Abteilungsleiter Hans-Jürgen Becker gerade die Zeiten in der Matthias-Grothe-Halle, der Gesamtschulhalle am Seilersee und auch auf dem Kunstrasen am Hemberg-Nordhang koordiniert, doch diese Arbeit war umsonst. Worauf kann man sich jetzt noch vorbereiten? „Eine echte Hallensaison ist passé. Vielleicht kann man im Dezember wieder trainieren und im Januar die ersten Spiele bestreiten“, meint Becker. Er kann sich in der Halle nur Freundschaftsspiele vorstellen, Turniere nicht. „Und der Aufwand muss sich ja auch immer lohnen. Unsere Gegner liegen eben nicht um die Ecke.“ Im Verband will man zum Monatsende die Eckdaten des Spielbetriebs festlegen.

Für Becker geht es darum, in den Wintermonaten einen gewissen Rhythmus einzuhalten und dann je nach Wetterlage möglichst früh auf dem Feld aktiv zu werden. Normalerweise passiert das rund um Ostern. „Aber vielleicht lässt es die Witterung ja zu, dass wir schon im Februar oder März beginnen können“, sagt der Hockey-Chef.

Frühere Rückkehr auf das Feld wäre eine Lösung

In der jetzt bevorstehenden Zwangspause will er sich bemühen, all das verstärkt in den Fokus zu rücken, was während des intensiven Spielbetriebs in einer Saison oft zu kurz kommt. Dabei denkt er an die Theorie, an die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern, aber auch an Regelkunde für die Spielerinnen und Spieler. Online-Ausbildungen hat es in einem Pilotprojekt bereits gegeben, und Hans-Jürgen Becker will sich dafür einsetzen, dass sich auch der TuS in den nächsten Wochen einklinkt. „Natürlich gehört zur Ausbildung immer auch ein praktischer Teil, der eben bis zum nächsten Jahr warten muss. Aber weshalb sollte man jetzt nicht die komplette Theorie abhandeln? Die Zeit ist vorhanden, und wir sollten sie sinnvoll nutzen.“