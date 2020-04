Eine Ruhephase vor dem Ansturm der Mountainbiker?

Die Kollegen aus anderen Sparten werfen ihnen zuweilen neidvolle Blicke zu. Denn sie können auch in Corona-Zeiten ihren Sport ziemlich ungehindert ausüben, wenn auch gemäß geltender Beschränkungen nur zu zweit. Die Rede ist von den Mountainbikern, die seit dem letzten Herbst als 21. Abteilung dem TuS Iserlohn angehören. „In den letzten Wochen haben wirklich viele Leute ihre Liebe zum Rad wiederentdeckt“, sagt Thilo Koesling, der Abteilungsleiter.

Aus Fachgeschäften erfuhr er, dass man dort in beträchtlicher Zahl alte Räder wieder flott machen lässt, und wer in diesen Tagen in den Wäldern der Umgebung unterwegs ist, trifft auf immer mehr Radfahrer. Die Krise also als Motor für die Mountainbike-Abteilung? „Schön wär’s“, meint Koesling, der aktuell aber auch mit Einschränkungen leben muss, die ihm gar nicht gefallen. Die Sonntagsausfahrten in der Gruppe, die immer mehr Zuspruch fanden, fallen bis auf weiteres aus, und auch die Arbeitseinsätze am Wochenende zur Fertigstellung der beiden Trails im Stadtwald ruhen derzeit. „Das ist ein städtisches Projekt, das vom Verein getragen wird, und im Moment können wir nicht weitermachen“, berichtet Koesling.

Vor dem Shutdown kamen samstags 15 bis 20 Personen zusammen, um Strecken zu präparieren. Auf einer ist sogar ein Bagger eingesetzt worden, um das gewünschte wellenförmige Profil zu erstellen, es sind Holzeinbauten vorgenommen worden, und für etliche Tätigkeiten braucht man Spezialisten, die derzeit nicht ans Werk gehen können. Eigentlich war man auf gutem Wege, die beiden rund ein Kilometer langen Trails, auf die man stößt, wenn man vom Schmelzplatz aus den Dannenhöfer Weg hinunter geht, bis zur geplanten Eröffnung am 29. März weitgehend fertigzustellen. „Jetzt haben wir eben mehr Zeit, und ich bin zuversichtlich, dass nach vier Wochenenden gemeinsamer Arbeit alles klar ist,“ sagt Thilo Koesling.

Er selbst ist alle zwei, drei Tage vor Ort, um die Strecken zu kontrollieren. Denn trotz der Absperrungen, die unmissverständlich klar machen, dass das Befahren untersagt ist, können sich einige Mountainbiker nicht beherrschen und müssen die Trails testen. Und dabei richten sie oft Schäden an. Für jedermann nutzbar sind die Strecken jedoch erst nach der offiziellen Abnahme, und wann diese erfolgen kann, vermag niemand zu sagen.

Die Trails weisen einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad auf, es wird Infotafeln und Warnhinweise an der Strecke geben, auf der zudem vier Notfallpunkte eingerichtet wurden. Deren GPS-Daten sind bei der Feuerwehr gespeichert, so dass bei Unfällen die Hilfe schnell vor Ort sein kann.

Das Hoffen auf ein großes Fahrradevent in Iserlohn

Koesling und seinem Team geht es eben darum, ein professionelles Angebot zu unterbreiten, aber er weiß auch, dass mittlerweile viele Mountainbiker unterwegs sind, die regelmäßig das eigene Können überschätzen und sich in Gefahr bringen. Dabei sind die E-Bikes ein besonderes Probleme. „Mit denen kommen die Leute jetzt bis zu entfernten Strecken, die sie früher nie erreicht haben“, sagt der Iserlohner, der dringend empfiehlt, auf Nummer sicher zu gehen.

Auch wenn es derzeit keinen Zeitplan gibt, so hofft Koesling für das laufende Jahr noch auf das große Fahrradevent in der Waldstadt. Der Fahrradfrühling wie im Mai 2019, als sich verschiedene Sparten in der City präsentierten, ist zwar in diesen Zeiten nicht darstellbar, aber einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt sollte es nach seiner Überzeugung geben. Und dann werden seine Mountainbiker zur Stelle sein, und spätestens dann werden jene Mitstreiter, die in den Trailbau viele Arbeitsstunden investiert haben, stolz die abgenommenen Strecken im Stadtwald präsentieren.