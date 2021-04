Eisbären Berlin überrollen die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Vom 0:2 unmittelbar vor der ersten Pause erholen sich die in der Offensive harmlosen Iserlohner nicht.

Der Traum vom Halbfinale ist zwar noch nicht ausgeträumt, doch nach diesem Debakel dürfte es schwer werden, den Hebel wieder umzulegen. Die Roosters scheiterten am Abend an einer starken Berliner Mannschaft, und dass sie unter die Räder kamen, lag auch daran, dass sie im letzten Drittel einiges riskierten. Das Torverhältnis spielt in dieser Serie schließlich keine Rolle. Jetzt geht es darum, wer in Spiel drei mehr Substanz und die besseren Nerven hat.





Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). Play-off-Time am Seilersee, und erstmals mussten die Fans draußen bleiben. Einige hatten sich mit ihren Autos auf den Parkplatz vor dem Sehnsuchtsort begeben, aber die Polizei hatte sich bereits formiert, um auf die Einhaltung des Reglements zu achten. Dass war von einigen der Pyrotechnik zugeneigten Leuten am frühen Morgen des Spieltages ignoriert worden, als sie am Mannschaftshotel der Berliner ein Feuerwerk zündeten. Die Gäste quittierten es mit Gelassenheit und versicherten, dass die Vorbereitung nicht gelitten habe. Und das zeigte die Mannschaft dann auf dem Eis.

Berliner spielen enorm diszipliniert und abgeklärt

Sehr konzentriert, abgeklärt und diszipliniert, warteten die Eisbären auf gegnerische Fehler. Das taten sie erst einmal vergeblich, denn auch die Roosters waren absolut fokussiert auf dieses Spiel, das ihnen den großen Triumph bescheren sollte. So entwickelte sich eine kontrollierte Spielführung mit nur wenigen torreifen Szenen. Die Iserlohner bekamen zur Aufmunterung zwar gelegentlich die Fangesänge aus normalen Zeiten eingespielt, zudem wurde das Mitwirken der abwesenden Spieler Orendorz, Jentzsch, Steve Whitney, Proske und auch Sutter symbolisch demonstriert – ihre Trikots hingen hinter der Bank.

Doch all das langte nicht, um die Berliner zu irritieren. Und diese führten nach neun Minuten. Jenike parierte zunächst gegen Noebels, doch in der nächsten Aktion war es Boychuk, der die Scheibe im Netz versenkte. Das Tor machte die Hausherren zwar nicht unruhig, aber es half den Berlinern, an ihrem Matchplan festzuhalten.

Sie gerieten nie ernsthaft in Bedrängnis, auch nicht im ersten Roosters-Powerplay, das ereignisarm verstrich. Wie überhaupt klare Torchancen ausblieben. Das wäre leichter zu verschmerzen gewesen, wenn McKiernan nicht 22 Sekunden vor der Sirene für einen echten Tiefschlag gesorgt hätte. Und als sei die Aufgabe nicht schon anspruchsvoll genug geworden, humpelte auch noch Torsten Ankert kurz vor Drittelende in die Kabine.

Der Kapitän versuchte es nach Wiederbeginn noch einmal, doch es ging nicht mehr weiter. Erik Buschmann übernahm seinen Part. Die Roosters demonstrierten jedoch, dass sie mit Macht um den Anschluss kämpfen wollten. Casey Bailey besaß die erste große Möglichkeit, aber während sich die Sauerländer jede Torchance hart erarbeiteten mussten, ging es für Berlin zuweilen ganz leicht. Ein schneller Konter, Noebels legt für Reichel auf, und es heißt 0:3.

Torsten Ankert nach dem ersten Drittel verletzt draußen

Nach 24 Minuten roch das fast nach Vorentscheidung. Das lag aber nicht daran, dass die Roosters so schwach waren, sondern an der Klasse der Berliner, die defensiv ungemein stabil wirkten, kaum etwas zuließen und konzentriert auf die Mission drittes Spiel hinarbeiteten. Die Iserlohner brauchten dringend ein Tor, um Hoffnung zu schöpfen, aber das fiel nicht. Weder im Powerplay, noch bei vielversprechenden Abschlusspositionen für Joe Whitney (34.) und Brent Raedeke (38.).

Auch im letzten Drittel gab es diesen Motivationsschub nicht, weil erneut ein Powerplay wirkungslos verstrich. Und man merkte natürlich auch, wie sehr die letzten Wochen an die Substanz gegangen waren. Berlin machte nach 44 Minuten den Deckel darf, und Andy Jenike hatte danach genug von diesem Spiel. Janick Schwendener kam.

Nach einigen kleineren Nickeligkeiten gab es noch eine ausgewachsene Rauferei, wobei die Schiedsrichter außer die übertriebene Härte aber auch ein hartes Foul ahndeten. Joel Lowry kassierte eine Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Checks gegen den Kopf. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, überraschte Brad Tapper damit, in Überzahl den Keeper vom Eis zu nehmen. So gab es schon sieben Minuten vor Schluss den Schuss ins leere Tor. Aber der war ebenso nur für die Statistik wie der letzte Treffer der Eisbären. Am Samstag geht es jedenfalls noch einmal bei Null los.