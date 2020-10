Eishockey-Spielbetrieb trotz schwieriger Bedingungen

Iserlohn. In vielen europäischen Eishockey-Profiligen ist anders als in der DEL der Punktekampf wieder angelaufen

Im deutschen Eishockey ist es weiterhin ungewiss, ob und wann der Punktekampf in der Eliteklasse aufgenommen wird – auch wenn sich die DEL-Führung derzeit offenbar mit einem Starttermin 18. Dezember beschäftigt. Vor November dürfte es wohl keine Klarheit geben. In vielen anderen Ländern wird dagegen in den Profiligen bereits wieder gespielt – auch in der Nachbarschaft und mit sehr unterschiedlichen Einschränkungen.

In der Schweiz geht es seit Anfang Oktober wieder um Punkte, und zwei Drittel der Sitzplätze können besetzt werden. Die Stehplatzränge werden bestuhlt, so dass etwa in Zürich über 7000 Besucher zugelassen sind. Dauerkartenbesitzer konnten also versorgt werden. Derzeit bekommt das Schweizer Eishockey aus dem TV-Vertrag rund 32 Millionen Euro pro Saison, von denen gut 20 Mio. an die Vereine gehen. Der Rest bleibt beim Verband.

In Österreich und der Schweiz wirken die Hilfspakete

Im Mai wurde vom Bund ein Hilfspaket von knapp 70 Mio. Euro für die Eishockeyklubs beschlossen. Dabei handelt es sich um Darlehen, die an Auflagen geknüpft sind. So dürfen sie nicht zur Begleichung überdurchschnittlich hoher Gehälter verwendet werden. Die Klubs haben sich zudem darauf verständigt, die Durchschnittslöhne in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent zu reduzieren, wenn sie Darlehen in Anspruch nehmen.

Etwas kompliziert ist es im österreichischen Eishockey-Oberhaus, das statt „EBEL“ jetzt „bet-at-home ICE Hockey League“ heißt und seit Ende September wieder spielt. Maximal 1500 Zuschauer, nur Sitzplätze, personalisierte Tickets als Empfehlung: Das sind die Rahmenbedingungen. Aber die Vereine kommen eben nicht nur aus Österreich. Mit dabei ist auch Bratislava aus der Slowakei, Fehérvar aus Ungarn (mit Ex-Rooster Alex Petan) und natürlich der HC Bozen aus Italien, bei dem die früheren Iserlohner Mike Halmo und Brett Findlay unter Vertrag stehen.

Für den grenzüberschreitenden Verkehr gibt es besondere Regeln, und dass Spieler wie Betreuerstab wöchentlich getestet werden müssen, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Die Zuschauereinnahmen machen zwischen 30 und 40 Prozent der jeweiligen Budgets aus, und je nach erlaubter Auslastung der Hallen können die Klubs auf entsprechende Ausgleichszahlungen vom Bund hoffen.

In Norwegen spielt man seit Anfang Oktober wieder um Punkte, und mit im Rennen sind u. a. auch zwei Ex-Iserlohner. Chris Rumble und Chad Costello (im letzten Jahr im Krefelder Trikot zweitbester Scorer der Liga) stehen bei den Stavanger Oilers unter Vertrag. Diese fordern ebenso wie der zweite Publikumsmagnet, die Storhamar Dragons, Hilfe vom Staat. Schließlich sind derzeit nur 200 Besucher in den Arenen erlaubt. Insgesamt gab es nach dem coronabedingten Abbruch der letzten Saison 2,2 Mio. Euro an staatlichen Hilfen für die Erstligisten, die nun in der „Fjordkraft-ligaen“ spielen. Die Namensrechte für drei Jahre ließ sich der Sponsor 1,4 Mio. Euro kosten.

In Finnland können die Hallen mit 40 bis 60 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden, doch an einigen Standorten bleibt das Publikum aus. Kaum ein Viertel aller Plätze war in manchen Partien belegt. Viele Fans scheuen den Livebesuch und schauen sich die Spiele lieber im Fernsehen an. Sinkende Einnahmen bringen die Klubs in die Bredouille, aber die Ligaleitung hatte schon vor Saisonbeginn angekündigt, dass Vereine, die im Laufe der Serie gezwungen sein sollten, den Spielbetrieb einzustellen, ihr Startrecht nicht verlieren werden.

In Schweden wurde die Erhöhung der zulässigen Zuschauerzahl auf 500 wieder verworfen, also bleibt es bei 50 in den obersten Ligen. Die Vereine haben Spielergehälter reduziert und den Mitarbeiterstab verkleinert. Trotz vergleichsweise hoher TV-Gelder werden in Einzelfällen Verluste von vier Millionen Euro in dieser Saison erwartet, wenn die Ränge leer bleiben.

In Tschechien ging es Mitte September los, zunächst sollten die Hallen mit 50 Prozent ihrer Kapazität besetzt werden dürfen. Wegen steigender Infektionszahlen im ganzen Land galt dann das 1000-Besucher-Limit, es folgten leere Ränge überall und schließlich eine zweiwöchige Spielpause, die seit Montag gilt. In der ersten Wochen der Saison war bereits mehr als die Hälfte aller Spiele ausgefallen, weil es positive Corona-Tests gegeben hatte. Als Ausgleich für entgangene Zuschauereinnahmen will der Staat frühestens Ende November eine erste Hilfszahlung leisten.