„Eishölle“ als besonderes Kinoerlebnis auf dem Parkplatz

Iserlohn. Der Eishockey-Dokumentarfilm hat nicht nur viele Roosters-Anhänger an den Seilersee gelockt, und für Lasse Kopitz war es eine Premiere.

Für viele Gäste war es eine Premiere im doppelten Sinn: Als die Stadtwerke am Dienstagabend zum zweiten Mal das Autokino auf dem Festplatz am Seilersee öffneten, freuten sie sich auf ihr erstes Filmerlebnis dieser Art. „Die Eishölle am Seilersee“ startete pünktlich um 21 Uhr. Etliche hatten die im vergangenen Jahr fertiggestellte Dokumentation, die aus Anlass von 60 Jahren Eishockey im Sauerland realisiert wurde, noch nicht gesehen

„Wir haben den Film zuhause, aber zum gucken sind wir noch nicht gekommen. Zum Glück, denn so ist es doch viel lustiger“ sagte zum Beispiel der Iserlohner Michael Burschik, der mit seiner Frau Karin dabei war, fast schon hellseherisch. Wer konnte vor wenigen Wochen ahnen, dass sich diese Möglichkeit ergeben würde?

Willkommene Abwechslung in der langen Pause

Nicht weit entfernt hatte Maurice Fischer seinen Wagen abgestellt. Auf dem Beifahrersitz: seine Freundin Charlotte Schwarz. Die beiden Schwerter faszinierte auch die Geschichte hinter dem Film, der durch Spenden realisiert wurde – Crowdfunding nennt man das inzwischen. „Außerdem ist es so viel besser, als ihn alleine zuhause zu sehen, und man kann die Sommerpause ein Stück überbrücken“, schob Roosters-Fan Fischer hinterher. Auch die beiden hatten die Dokumentation zuvor noch nicht gesehen, ebenso wie das Letmather Ehepaar Elisabeth und Michael Willms. „Irgendwie hatten wir alle bisherigen Vorführungen verpasst. Aber für diesen Termin waren wir seit Freitag angemeldet“, sagte der Gatte.

Damit befanden sie sich in guter Gesellschaft. Martin Plewnia, Pressesprecher der Young Roosters, und sein Sohn Lukas gehörten ebenso zu den Erstsehern wie Familie Kopitz. Ex-Rooster Lasse hatte seine Frau Nadine sowie Tochter Danai und Sohn Jesper im Kleinbus dabei, die längst ihrem Vater nacheifern. In der Vita des 39-Jährigen stehen 630 DEL-Hauptrundenspiele und 58 Play-off-Einsätze, insgesamt 248 Mal stand er für den IEC auf dem Eis. Während Jesper das Tor der U11 hütet, ist Danai bei den Samurai Iserlohn im eishockeyverwandten Skaterhockey unterwegs. „Ich musste immer arbeiten, während der Film gezeigt wurde“, sagt der heutige Schiedsrichter.

Mit vier Personen an Bord taten die Kopitz‘ viel für die Gesamt-Zuschauerzahl. Co-Veranstalter Carsten Malkus zählte 112 Fahrzeuge, die mindestens mit zwei Personen besetzt waren. Nach den ersten Erfahrungen bei „Der König der Löwen“ am Samstag ist inzwischen eine zweite Zufahrt eingerichtet worden, zudem steht die Leinwand einen Meter höher als ursprünglich. Das gilt auch für die folgenden Kino-Abende in dieser Woche.