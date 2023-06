Elias Marei verlängert bei den Kangaroos

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos haben den Vertrag mit Eigengewächs Elias Marei um eine weitere Saison verlängert.

Die Iserlohn Kangaroos freuen sich, dass Eigengewächs und Publikumsliebling Elias Marei auch in der kommenden Saison für die Kangaroos in der 2. Basketball Bundesliga ProB auflaufen wird. In seinen bisherigen drei Spielzeiten hat der 21-Jährige bereits sein Potenzial unter Beweis gestellt und sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Insbesondere sein energiegeladener Spielstil und sein unermüdlicher Einsatz haben ihn zu einem wertvollen Spieler für die Kangaroos gemacht.

Der zwei Meter große Marei ist ein absoluter Energizer, der kein Matchup unter dem Korb scheut. Mit wichtigen Rebounds, viel Kommunikation und starker Defense ist er immer eine Bereicherung für die Mannschaft von Headcoach Dennis Shirvan. Es gelingt ihm nun häufiger, den besser positionierten Schützen zu finden und mit seinem guten “Touch” aus der Nahdistanz auch selbst als Scorer in Aktion zu treten. Der 21-Jährige ist glücklich über seine Verlängerung in der Waldstadt: „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit den Kangaroos. Jetzt habe ich die Chance in allen Spielen zu beweisen, was ich kann. Ich freue mich jetzt schon auf unsere tollen Fans!”

Coach Dennis Shirvan freut sich über die Entwicklung des Eigengewächses

Die Weiterverpflichtung stimmt auch Headcoach Dennis Shirvan positiv: „Ich freue mich über die Verlängerung von Elias. Er ist ein Junge aus der eigenen Jugend und hat sich hier in den letzten Jahren gut entwickelt. In der abgelaufenen Saison hat er es sehr gut gemacht, noch mehr Minuten gespielt und Verantwortung übernommen.“

„Elias ist ein leidenschaftlicher Spieler, der mit seiner Energie und seinem Ehrgeiz eine starke Bereicherung für unser Team ist. Wir sind überzeugt, dass er sich weiter steigern kann und trauen Ihm eine Schlüsselrolle bei uns zu,” gibt sich Geschäftsführer Michael Dahmen ebenfalls zufrieden mit dem Verbleib von Marei. Die Iserlohn Kangaroos setzen somit weiterhin auf die eigene Jugend und investieren in die Zukunft des Vereins. Mit der Weiterverpflichtung von Elias Marei ist der erste Baustein für den Kader der Saison 2023/24 gelegt und die Fans dürfen sich in den kommenden Wochen auf weitere Verpflichtungen freuen.

