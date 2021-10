Empörung über Anschuldigungen bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. Auf Managerebene kontert Christian Hommel dem Wolfsburger Charly Fliegauf.

Die handfeste Auseinandersetzung, die sich die Spieler der Iserlohn Roosters und der Grizzlys Wolfsburg am Donnerstag im Anschluss an ihr Aufeinandertreffen am Seilersee geliefert haben, wird verbal fortgesetzt – und zwar auf Funktionärsebene. Am Freitag erhob Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf wie berichtet den Vorwurf in Richtung der Roosters, dass deren Spieler nicht nur die Prügelei ausgelöst hätten, das Gemenge sei von Maxim Rausch zudem auf Anweisung ausgelöst worden.

Das lässt Roosters-Manager Christian Hommel weder auf sich noch auf seinen Spielern sitzen. „Wir halten es für nicht hinnehmbar, dass nicht nur zwei unserer Spieler wortwörtlich herabgewürdigt werden, sondern dass er auch behauptet, die Aktion wäre bereits im Vorfeld von unserer Seite angezettelt worden. Diese Unterstellung entbehrt jeder faktischen Grundlage und ist daher schlichtweg falsch. Wir weisen derartige Vorwürfe mit Nachdruck von uns.“ Diese Stellungnahme Hommels haben die Roosters am Samstag auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Der Manager äußerte sich auch zum mittlerweile verhängten Strafmaß gegen die beteiligten Spieler. Maxim Rausch wurde vom Disziplinarausschuss der DEL wegen grob unsportlichen Verhaltens für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen, Sena Acolatse muss dreimal zuschauen und Wolfsburgs Spencer Machacek einmal. Alle drei bekamen zudem eine Geldstrafe aufgebrummt, über deren Höhen keinen Angaben gemacht wurden.

„Was da passiert ist, ist sicherlich grenzwertig und unsere beiden Spieler wurden dementsprechend sanktioniert. Dies allerdings hätte ich mir auch für die andere Seite gewünscht. Dass die Grizzlys insgesamt mit nur einem einzigen Spiel Sperre aus dieser Sache herausgehen, entzieht sich meinem Verständnis. Das ist äußerst fragwürdig und steht in keinem Verhältnis. So ist es auch in dem entsprechenden Videomaterial zu sehen.“ Die vergleichsweise geringe Strafe gegen den Wolfsburger Machacek wurde damit begründet, dass er „als dritter Mann“ in die Prügelei eingegriffen hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe