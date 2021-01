Endet die schwarze Serie der Roosters bei der DEG?

Iserlohn Viertes Spiel in acht Tagen, aber die Iserlohner wollen ihren Spitzenplatz in der DEL im Westderby behaupten.

Die bisher stressigste Phase der noch jungen DEL-Saison endet für die Iserlohn Roosters an diesem Montag. In Düsseldorf bestreiten sie ihr viertes Spiel in acht Tagen, und dass man angesichts dieser Belastung nicht immer ein Spektakel aufs Eis zaubern kann, wurde am Freitag in Wolfsburg deutlich. Aber das Team von Jason O`Leary landete den dritten Sieg in Folge und scheint gerüstet zu sein für das zweite Kräftemessen mit den Landeshauptstädtern.

Die spielten zuletzt am Mittwoch, hatten also mehr Zeit zur Regeneration und entwickelten sich zuletzt zu Overtime-Spezialisten. Die letzten vier Spiele waren nach 60 Minuten nicht entschieden, und dreimal triumphierte die DEG in der Verlängerung. So auch vor elf Tagen am Seilersee – bei der Achterbahnfahrt vom 1:4 über das 5:4 bis zum 5:6. Reichlich Tore könnte es auch im ISS Dome geben, denn beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten der Liga.

Bei den Düsseldorfern ragt Daniel Fischbuch im Angriff heraus, mit 14 Punkten aus sieben Spielen hält er Schritt mit dem Roosters-Trio Bailey, Grenier und Whitney.

Der Blick auf die Bilanz der letzten Jahre in Düsseldorf könnte jedoch die Zuversicht im Lager der Sauerländer eintrüben. In den letzten neun Gastspielen gingen sie achtmal völlig leer aus, nur ein Overtime-Sieg wanderte auf die Habenseite. Den Coach interessieren solche Statistiken nicht. „Jedes Spiel ist anders, und wir haben uns sehr akribisch vorbereitet, um in Düsseldorf erfolgreich zu sein“, sagt Jason O‘Leary. An den zurückliegenden spielfreien Tagen wechselte er zwischen trainingsfrei und kurzen, aber intensiven Einheiten. „Wichtig ist, dass die Jungs im Spiel noch genug Kraft haben, und deshalb schauen wir genau hin, wieviel Regeneration nötig ist.“

Im Wolfsburg-Spiel hatte der Roosters-Coach an der Defensivleistung inklusive Boxplay wenig auszusetzen. In Düsseldorf darf natürlich gern wieder etwas mehr Offensivpower hinzukommen. O‘Leary fordert Disziplin und Sicherheit an der Scheibe, und gegen einige Powerplaygelegenheiten mit passender Effizienz hätte er nichts einzuwenden. Zumal Düsseldorf in Unterzahl verwundbar ist und aktuell die höchste Gegentoranfälligkeit aller Klubs aufweist.

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

Montag, 20.30 Uhr, ISS Dome

Personelles: Wie der Kader der Roosters wirklich bestückt sein wird, konnte Jason O‘Leary am Tag vor dem Spiel noch nicht sagen, denn es gibt einige angeschlagene Akteure. Sicher ausfallen werden aber nur Ryan O‘ Connor und Mike Hoeffel. Das Tor wird erneut Andreas Jenike hüten. Im ersten Duell mit der DEG hatte Janick Schwendener seinen bisher einzigen Einsatz im Roosters-Dress.

Bei Düsseldorf fehlt weiterhin Angreifer Victor Svensson, der Einsatz von Maximilian Kammerer und Alexander Karachun ist zumindest fraglich. Es könnte also einen Engpass in der Offensive geben, auch wenn Mathias From wieder dabei ist.

Statistisches: In Düsseldorf hatten die Roosters in den letzten Jahren wenig zu bestellen, in der vergangenen Spielzeit gab es im ISS Dome ein 2:4 und 1:5, und am Seilersee lief es nicht viel besser: 2:3 nach Verlängerung und 0:1. Die Gesamt-Auswärtsbilanz gegen die DEG ist ziemlich eindeutig: Zehn Siegen stehen 30 Niederlagen gegenüber.