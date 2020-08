Endspiel für TC Iserlohn II

Iserlohn. In der Verbandsliga weiter ungeschlagen

Dritter Sieg im dritten Spiel: Die Zweitvertretung des TV Iserlohn macht in der Verbandsliga dort weiter, wo sie vor der Sommerpause aufhörte.

TC Iserlohn II - TC SuS Bielefeld 6:3. Echte Probleme hatten die Iserlohner mit den Ostwestfalen nicht, obwohl Spitzenspieler Jim Walder seine Partie in zwei Sätzen abgab. „Das durfte er eigentlich nicht verlieren“, meinte Trainer Jim Walder, der ansonsten mit den Leistungen seiner Akteure sehr zufrieden sein konnte. Robin Sanz gewann ebenso souverän wie Kilian Schmitz und Paul van der Veen, und den vierten Punkt für den TCI holte der gewohnt zuverlässige Maximilian Kamp.

Felix Struk verlor ein Einzel, in dem es lange recht gut für ihn aussah. Er hatte allerdings Probleme wegen einer Armverletzung, so dass er den zweiten Satz deutlich abgab. Die Gäste aus Bielefeld beklagten sich wiederholt über den Zustand des Platzes, was Anwar auch nachvollziehen konnte. Dass die Gäste bei einem 4:2-Zwischenstand aber kein Doppel mehr spielen wollten, überraschte jedoch. So einigte man sich darauf, das eine Partie (mit Walder/Schmitz) an Bielefeld ging, während zwei Siege für Iserlohn (Sanz/Oskar Hädicke und van der Veen/Kamp) in die Wertung einflossen. Durch den Sieg hat der TCI alle Voraussetzungen für ein Spitzenspiel am kommenden Samstag geschaffen. Dann geht es zum TC Wanne-Eickel II, der bisher alle vier Partien gewann. „Das wird ein echtes Endspiel, und ich hoffe, dass wir in unserer besten Besetzung antreten könne“, sagte Anwar.

Die Einzelergebnisse: Jim Walder 6:7, 6:2, 4:6; Robin Sanz 6:1, 2:1; Felix Struk 6:7, 1:6; Maximilian Kamp 7:5, 6:2; Kilian Schmitz 6:0, 6:0; Paul van der Veen 6:1, 6:1.