Entwarnung für SC Hennen

Iserlohn. Keine Infektion bei den Bezirksligafußballern.

Entwarnung beim Fußball-Bezirksligisten SC Hennen. Nachdem am Sonntag das Spiel beim TuS Ennepe kurzfristig abgesagt werden musste, weil zwei Spieler der Zebras Symptome aufwiesen, die auf eine Corona-Infektion schließen ließen, liegt nun bei beiden ein negatives Testergebnis vor. Damit kann ab sofort auch wieder das Mannschaftstraining aufgenommen werden, nachdem die Hennener Spieler in den letzten Tagen nur individuell trainierten.

Wann das ausgefallene Spiel nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden. Nun hofft man in Hennen, dass das Heimspiel am Sonntag gegen den FC Herdecke-Ende planmäßig über die Bühne gehen kann. „Aber ich stelle mich auf einen ziemlich heißen Herbst ein“, erwartet Vorstandsmitglied Marco Vorländer noch etliche Spielausfälle in diversen Ligen, weil ein Infektionsverdacht besteht.