Erfolgreiche Iserlohner Taekwondokas bei Dracula Open

Mit den Iserlohnern Feyyaz Gümüs (2. v. l.), Laura Goebel und Philip Weiss haben drei Schützlinge von Trainer Trainer Carlos Esteves (li.) erfolgreich an den Dracula-Open in Rumänien teilgenommen.

Iserlohn Beim international Turnier in Bukarest mischten auch drei Iserlohner Taekwondo-Kämpfer von Trainer Carlos Esteves erfolgreich mit.

Für Philip Weiss, Feyyaz Gümüs und Laura Goebel, den Aushängeschildern des Iserlohner Taekwondo-Centers, ging es zu den Dracula Open G1 in Bukarest. Das Weltklasseturnier war mit mehr als 1000 Starten international stark besetzt.

Den Anfang machte Philip Weiss bei den Kadetten -68 kg und gelangte bei seinem erst zweiten internationalen Einsatz mühelos ins Halbfinale. Hier musste er sich zwar trotz eines guten Kampfes dem späteren Turniersieger aus der Ukraine 0:2 geschlagen geben, konnte aber durchaus zufrieden die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Feyyaz Gümüs war an diesem Tag nicht zu stoppen und holte nach fünf harten Kämpfen erneut die Goldmedaille in der neuen Gewichtsklasse Jugend A -55 kg. Dabei ließ er seine Gegner aus den USA, Griechenland und Bulgarien in der Vorrunde chancenlos mit jeweils 2:0 zurück und zog ins Halbfinale ein. In einem knappen Kampf bezwang Feyyaz hier seinen niederländischen Konkurrenten mit 2:1 und zog ins Finale ein, wo er seinen Gegner aus Griechenland souverän mit 2:0 bezwang und damit erneut den Sieg in der neuen Klasse einfahren konnte.

Am Sonntag ging Laura Goebel bei den Damen -62 kg an den Start und zeigte sich in guter Form. Im Auftaktkampf siegte sie gegen eine beligsche Kämpferin mit 2:1 und im Achtelfinale 2:0 gegen eine italienische Gegnerin. Im Viertelfinale stieß sie dann auf die Weltmeisterin aus Ungarn. Trotz starken Kampfes musste sich die Iserlohnerin dieser mit 0:2 geschlagen geben und landete damit am Ende auf Platz fünf.

Dementsprechend zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zeigte sich im Anschluss auch Trainer Carlos Esteves: „Die harte Arbeit im TKD-Center Iserlohn trägt mit diesem sehr guten Ergebnis gegen die erstklassige internationale Konkurrenz erneut ihre Früchte.“

