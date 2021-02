Erfolgreiche Scorer und viele Strafen bei den Roosters

Iserlohn. Eine kleine Halbzeitbilanz nach zwölf Roosters-Spielen in der Nordgruppe der DEL.

Zwölf Spiele der Gruppenphase im Norden haben die Iserlohn Roosters hinter sich – Halbzeit also in der ersten Phase der DEL-Saison. Mit 18 Punkten belegen sie Rang vier, und den gilt es zu behaupten, wenn die Play-off-Abstinenz im Sauerland ein Ende finden soll.

Vor dem Start in die Corona-Saison wäre man mit dieser Ausbeute zufrieden gewesen, doch wenn nach den ersten sechs Spielen schon zwölf Punkte verbucht sind, in den folgenden sechs aber nur noch sechs hinzu kommen, dann trübt das Bilanz. Ein echter Ausreißer war in der ersten Hälfte allerdings nur die 3:6-Heimpleite gegen das bis dahin punktlose Schlusslicht Krefeld.

Die Roosters stellen mit Joe Whitney (19 Punkte, zehn Tore und neun Assists) den zweitbesten Scorer der Liga, nur Düsseldorfs Fischbuch war bislang erfolgreicher. Auch Casey Bailey (17/9+8) sowie Alexandre Grenier (16/3+13) rangieren im Vorderfeld, und eine zweistellige Ausbeute haben auch Taro Jentzsch (11/2+9) sowie Brent Aubin (10/6+4) geschafft.

66 Hinausstellungen, aber starke Unterzahleffizienz

Auf die meiste Eiszeit kommt (von dem nach dem zweiten Spiel verletzten Ryan O’Connor abgesehen) bisher Bobby Raymond mit 22:10 Minuten im Schnitt. Es folgen Casey Bailey (21:49), Ryan Johnston (21:23) und Torsten Ankert (21:06).

Spitzenreiter der Nordgruppe sind die Roosters dort, wo man keinen Wert darauf legt. 132 Strafminuten (ausnahmslos Zwei-Minuten-Hinausstellungen) markieren die Höchstmarke, was zumindest dadurch einigermaßen kompensiert wird, dass die Mannschaft mit 83,8 Prozent die beste Unterzahleffizienz aller Teams aufweist. Interner Strafbankkönig ist im übrigen Casey Bailey mit 14 Minuten, gefolgt von Jens Baxmann, Marko Friedrich und Jake Weidner mit je zehn.

Mit der in der Verlängerung besiegelten 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Bremerhaven beschlossen die Roosters die erste Halbserie im Norden, und für die Fischtown Pinguins war es das erste Spiel, das in die Overtime ging. Auch das gewannen sie, was nach Einschätzung von Roosters-Coach Jason O’Leary nicht unbedingt verdient war.

In einer temporeichen und auf gutem Niveau stehenden Partie sah er eine gute Gesamtleistung seiner Mannschaft. „Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Effektiver hätte er sich das Powerplay gewünscht, und bei einigen Spielern erwartet er mehr Disziplin, um Strafzeiten zu vermeiden. Aber unter dem Strich zeigen die Roosters klar aufsteigende Form, was nun auch Schlusslicht Krefeld an diesem Mittwoch zu spüren bekommen soll.