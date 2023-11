ERG Iserlohn gegen die IGR Remscheid chancenlos

Iserlohn Das heimische Rollhockey-Team musste noch am Spieltag weitere personelle Probleme verkraften.

Die ERG Iserlohn hat im zweiten Spiel der aktuellen Saison von der IGR Remscheid II ihre erste Niederlage verpasst bekommen. Aufgrund vieler Ausfälle auf Iserlohner Seite war für die ERGI nicht mehr drin.





Rollhockey-Regionalliga West: ERG Iserlohn - IGR Remscheid II 3:12 (1:6). Mit neun Toren Unterschied ist die ERGI seit dem Neustart, der zur vergangenen Saison vollzogen wurde und in der Regionalliga-Meisterschaft mündete, noch nicht unter die Räder gekommen. Die personelle Lage war seitdem aber auch noch nie derart angespannt. Führungsspieler wie Sergio Pereira oder Christopher Hegner mussten frühzeitig absagen, am Spieltag meldete sich auch noch Finn Iwanowski krank. „Mir blieb nichts anderes übrig, als Torwart Fabio Silva im Feld spielen zu lassen. Aber er hat seine Sache sehr gut gemacht“, schilderte Iserlohns Trainer Hermann Höfener. Er sah zunächst, wie Marcel Seewald die ERGI in Führung schoss (zweite Minute). Zwar geriet sein Team vier Minuten später durch einen Doppelschlag der Bergischen in Rückstand, trotzdem attestierte er der Mannschaft einen im Rahmen der Möglichkeiten guten Auftritt. „Die Jungs haben sich nie aufgegeben. Und wenn sie ihre Chancen etwas cleverer verwertet hätten, wäre das Ergebnis knapper ausgefallen.“

Noel Kluczniok sorgte nach zehn Remscheider Toren in Folge mit einem Doppelpack (40., 43. Minute) für Ergebniskosmetik, bis zur Schlussminute zog die IGR aber wieder davon. Am Sonntag (18 Uhr) ist die ERGI erneut in der heimischen Hemberghalle gefordert, dann geht es gegen den noch sieglosen Hülser SV Krefeld II. Die zuletzt schmerzlich vermissten Leistungsträger sollen dann wieder an Bord sein.

Iserlohn: Hinz; Schulz, Kluczniok (2), Nevels, Silva, Seewald (1), Rath

