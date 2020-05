ERGI-Damen ausgebremst: Remscheid zum Meister gekürt

Der Vorstand der Sportkommission Rollhockey hat in einer Videokonferenz am Samstag beschlossen, die Saison 2019/2020 für den Senioren-Bereich zu beenden. Auch die Pokal-Wettbewerbe der Damen und Herren werden nicht weitergeführt, es gibt in diesem Jahr keine Pokalsieger. Aber es gibt deutsche Meister, womit die seit 2012 währende Serie der ERGI-Damen beendet ist.

Die Sportkommission hatte zuvor die Meinung der Vereine eingeholt. In den beiden ersten Ligen sowie in der zweiten Liga der Herren sprachen sich die Vereine mehrheitlich für den Vorschlag des Vorstandes Spielbetrieb aus, die Saison anhand eines Quotienten aus errungenen Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen zu werten und damit auch Meister zu küren. In den ersten Ligen änderte sich dadurch nichts am Tabellenbild beim Saisonabbruch im März, während in der zweiten Liga der Herren der Hülser SV als Sieger feststeht - und nicht der damals führende SC Bison Calenberg.

Durch Quotientenregelung anderer Zweitligameister

In der Bundesliga der Damen gab es kein einheitliches Bild. Hier verteilten sich die Rückmeldungen der Vereine gleichmäßig auf die Quotienten-Regelung und die Beendigung ohne Wertung. Der Vorstand der Sportkommission wollte keine unterschiedliche Vorgehensweise, eine Annullierung der Serie wird es nicht geben. In diesem Falle hätte es keinen Meister gegeben, doch nun heißt dieser IGR Remscheid. Der Spitzenreiter beim Abbruch löst damit Seriensieger ERG Iserlohn ab.

Dass Germania Herringen bei den Herren zum Meister gekürt wurde, stößt dagegen auf weniger Widerspruch, denn die Mannschaft war ohnehin der hohe Favorit und hatte die Hauptrunde bis März dominiert. Eine andere Regelung fand die Sportkommission für die zweite Liga der Damen. Hier wird in Turnierform gespielt, und beim Abbruch war erst gut ein Drittel aller Spiele absolviert. Deshalb gibt es hier die Beendigung ohne Wertung.

Der Vorsitzende der Sportkommission, Thomas Ullrich, betonte, dass die Entscheidung über die Wertung der Saison im Vorstand nicht einstimmig getroffen wurde. Ralf Henke, Vorsitzender der ERGI und in der Kommission für den Leistungssport der Männer zuständig, vertrat eine andere Meinung. „Wir im Verein halten die Annullierung der Saison für die beste Lösung.“ Seine Begründung: „Es gab eine Ausschreibung vor der Saison, nach der der Meister in Play-offs bestimmt wird. Dazu kommt es nicht, also müsste man die Ausschreibung während der Serie ändern. Und das geht eigentlich nicht.“

Ausschreibung sieht die Entscheidung in Play-offs vor

Im Falle der ERGI waren die Herren beim Abbruch Fünfter und hatten noch Chancen auf Platz vier und die Play-off-Teilnahme - aber keine realistische Titelchance. Anders sah es bei den Damen aus. Der Serienmeister musste in der Hinrunde wegen des Fehlens von Spielertrainerin Maren Wichardt etliche Punkte abgeben, hatte sich in der Rückrunde aber wieder auf Platz zwei hinter IGR Remscheid vorgearbeitet und durfte sich in den Play-offs gute Chancen auf die Titelverteidigung ausrechnen.

„Wenn man die Leistungen der Mannschaften wirklich würdigen will, kann man nicht auf diese Weise Titel vergeben. Bei uns hatten noch fünf Mannschaften Chancen auf die Play-offs und damit auf die Meisterschaft“, sagte Maren Wichardt, für die es im Corona-Jahr nur die Entscheidung hätte geben dürfen, keinen Meister zu küren. „Aber wir nehmen es hin und tragen es mit Fassung. Wenn man uns sonst nicht stoppen kann, dann wählt man eben diesen Weg.“ Wie es mit der Mannschaft weitergeht, steht in den Sternen. „Wichardt: „Wir werden uns im nächsten Monat zusammensetzen und über die Zukunft reden.“