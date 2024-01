Erneuter Rückschlag für die U17 des Iserlohner EC

Iserlohn Die U17 des Iserlohner EC musste dezimiert zu den beiden Auswärtspartien beim ESC Dresden reisen. Die Folgen blieben nicht aus.

Im Kampf um einen Play-off-Platz mussten die Young Roosters in der DEB U17-Meisterrunde einen erneuten Rückschlag hinnehmen. In beiden Partien reichten beim ESC Dresden am Ende die Kräfte nicht, um aus einer Drei- und Zwei-Tore-Führung noch etwas Zählbares mitzunehmen. Der IEC rutscht damit wieder aus den ersten Acht, es bleiben aber noch ausreichend Spiele, um zum Schluss über dem Strich zu stehen.

Spielern fehlt die Erfahrung für das hohe Niveau in der Meisterrunde

„Die Jungs haben das Maximum aus sich herausgeholt. Sie haben gut gespielt. Es zeigt sich aber, dass ihnen die Erfahrung für das hohe Niveau in der Meisterrunde fehlt“, schwang in der Wochenendanalyse bei Richard Jares ein hörbarer Stolz mit. In beiden Partien zeigte sich der Trainer zufrieden über die Leistung, die seine Schützlinge über jeweils 50 Minuten gezeigt haben. „Die Mannschaft ist fit. Mit Blick auf die Aufstellung hätte ich vor dem Wochenende nicht mit solch knappen Spielverläufen gerechnet. Wenn wir komplett sind, schaffen wir die Play-offs.“

In beiden Partien legten die Young Roosters einen Blitzstart hin und trafen dabei auch in zwei Powerplay-Situationen. Eigene Undiszipliniertheiten sorgten im ersten Duell dafür, dass Dresden den Ausgleich schaffte und die Partie zum Schluss noch drehte. Am Sonntag hielt das 2:0 bis Ende des Mittelabschnitts. Auf die kalte Dusche zu Beginn des letzten Drittels antwortete der IEC mit der erneuten Führung, worauf nur zwei Minuten später erneut der Ausgleich fiel. Dass Dresden ausgerechnet in Unterzahl den Siegtreffer erzielte, lag auch der Unerfahrenheit des Kaders. „Als drei Jungs bei uns zum Wechsel rausfuhren, kassierten wir im Alleingang das Tor“, berichtete Jares, der es schade findet, dass die jungen Cracks sich nicht belohnen konnten.

Jetzt stehen zwei Westderbys gegen die Düsseldorfer EG an

Am kommenden Wochenende stehen zwei Westderbys gegen die Düsseldorfer EG (Sa., 19.45 Uhr, Brehmstraße, So., 12 Uhr, Eissporthalle Seilersee) an, die als Sechster mit vier Spielen weniger einen Punkt mehr als der IEC auf dem Konto hat. „Sie sind eines der besten Teams. Drei Punkte wären daher ein Erfolg“, so Jares, der zwar auf die U20-Rückkehrer Ian Nash und Stanislav Kronhardt bauen kann, dafür aber bis zum Saisonende auf Verteidiger Linus Meister (Handgelenksbruch) verzichten muss. Der Einsatz von Stürmer Andrii Smirnykh ist fraglich.

ESC Dresden - Iserlohner EC 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Tore: 0:1 (13:23) Hausfelder (Deimann, Bathe/5-4), 0:2 (25:26) Budzier (Meister, Ahlheim), 1:2 (36:02) Hickmann (Mann, Reddo), 2:2 (41:11) Buschbeck (Caloun, Schatz), 2:3 (43:06) Theuerholz (Herzen, Bathe), 3:3 (45:12) Buschbeck (Schatz), 4:3 (55:24) Frisch (4-5)

Torschüsse: 42/28

Strafminuten: 12/6

ESC Dresden - Iserlohner EC 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Tore: 0:1 (5:41) Ahlheim (Hausfelder, Wirtz), 0:2 (8:14) Budzier (Radionovs, Esaulov/5-4), 0:3 (17:47) Herzen (Thuerholz, Bathe), 1:3 (21:29) Buschbeck (Schatz, Caloun), 2:3 (30:11) Schatz (Dornberger, Frisch/5-4), 3:3 (36:57) Frisch (Schatz, Caloun/5-4), 4:3 (48:56) Uhlemann (Cisarovsky, Müller), 5:3 (58:31) Lehmann (EN)

Torschüsse: 45/21

Strafminuten: 4/16

Iserlohner EC: Blumenkamp (Sa.), Kuklok (So.) - Wirtz, Hausfelder; Jares, Deimann; Meister, Ahlheim - Herzen, Bathe, Thuerholz; Esaulov, Radionovs, Spiridonovs; Wegge, Budzier, Bastian; Rahlenbeck

