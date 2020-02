Ernüchternder Auftritt der Roosters

Den Tabellenführer vielleicht ein wenig ärgern zu können, motiviert die Roosters offenbar erheblich mehr, als im NRW-Duell um Platz zwölf gut auszusehen. Nach der guten Leistung gegen Red Bull München enttäuschten sie gegen die Pinguine beim zweiten 2:4 innerhalb von zwei Tagen und empfahlen sich mit Nachdruck für die Position als schlechtester Westverein in dieser Serie.





Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 2:4 (1:1, 0:3. 1:0). Mehr als der vorletzte Rang dürfte für die Iserlohner vermutlich in den letzten sieben Spielen der Hauptrunde nicht herausspringen, und selbst der ist mit Leistungen wie gegen Krefeld nur schwer zu halten. Dass fernab des Kampfes um die Play-off-Qualifikation selten ein Eishockey-Leckerbissen serviert wird, muss man zwar einkalkulieren, aber etwas mehr Niveau hätte der zahlende Zuschauer doch gern geboten bekommen. Das Bemühen konnte man beiden Mannschaften im ersten Drittel nicht absprechen, doch sie lebten primär von den Fehlern des Gegners, planvolle Angriffe über mehrere Stationen waren eher die Ausnahme.

Iserlohner Fehler helfen KEV, das Spiel zu drehen

Nach hektischem Beginn verbuchten Baxmann und MacQueen die erste ernsthafte Torannäherung, aber unter dem Strich herrschte in den ersten zehn Minuten mehr Betrieb vor dem Gehäuse von Anthony Peters, der diesmal den Vorzug vor Andreas Jenike bekommen hatte. Das galt auch für die erste Unterzahl nach acht Minuten. Die war gerade überstanden, als die Hausherren ziemlich unverhofft jubeln durften. Neal Samanski hatte abgezogen, und den abprallenden Puck verwertete Michael Clarke reaktionsschnell. Das Tor verlieh den Hausherren mehr Schwung, KEV-Hüter Östlund hatte gut zu tun.

Schwach blieb hüben wie drüben das Powerplay, doch das letzte dieses ersten Abschnitts endete mit einem Paukenschlag. Bully vor dem Iserlohner Tor, die Scheibe kommt zu Bruggisser, der knallhart abzieht und fast mit der Sirene ausgleicht. Waren die Roosters in Gedanken schon in der Kabine?

Dass die Pinguine im Mittelabschnitt nicht lange brauchten, um das Spiel zu drehen, lag jedoch nicht an ihren herausragenden Qualitäten. Roosters-Verteidiger Ryan O’Connor half ihnen nämlich auf die Sprünge. Erst sah er zu, wie Ewanyk nach Hospelts Schuss dem Puck die entscheidende Richtungsänderung gab, dann verlor er im Powerplay die Scheibe an Braun, der sofort durchstartete und Peters überwand. Gut zwei Minuten lagen zwischen diesen Toren, und die Roosters hatten große Probleme, diesen Rückschlag zu verdauen.

Wirklich Brauchbares gelang ihnen bis zur zweiten Pause nicht mehr. Viele Fehlpässe, viele planlose Aktionen, kaum ein vernünftiger Abschluss: Das war extrem wenig. Und Krefeld legte sogar noch ein Tor nach, das Pietta technisch gekonnt eine Minute vor Drittelende erzielte. Die Entscheidung?

Jens Baxmanns erstes Saisontor weckt Hoffnung

Wer diese Frage spontan positiv beantwortet hatte, kam gleich zu Beginn des Schlussabschnitts möglicherweise doch ins Grübeln. 26 Sekunden waren gespielt, als Jens Baxmann einen flott vorgetragenen Angriff vollendete. Es war das erste Saisontor des Verteidigers. Danach wollten die Hausherren natürlich mehr, aber sie kamen nur selten in gute Abschlusspositionen, wie sie Halmo, Clarke oder Fleischer vorfanden und nicht nutzen konnten.

Sie scheiterten am immer stärker werdenden Pinguins-Keeper Östlund, der zum Turm in der Abwehrschlacht wurde. Das echte Spannung verheißende dritte Iserlohner Tor lag mehrfach in der Luft, bis die Gäste aus dem reinen Verteidungsmodus auf gelegentliche Entlastungsangriffe umschalteten. Das langte, um eine Schlussoffensive der Hausherren zu verhindern.

Auch der zusätzliche Feldspieler, als Peters nach einer Auszeit zwei Minuten vor dem Ende seinen Kasten verlassen hatte, machte sich nicht nennenswert bemerkbar. Dass die Anhängerschaft der Sauerländer die dritte Saisonniederlage gegen Krefeld schweigend hinnahm, beweist deren Nehmerqualitäten. Man kann den Fans nur wünschen, dass die verbleibenden drei Heimspiele etwas mehr Unterhaltungswert zu bieten haben.