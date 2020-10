Iserlohn. Iserlohner Zwei-Mann-Team am Ende gegen stark besetzte Düsseldorfer chancenlos.

Ernüchternder Heimspielauftakt für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos. Gegen Düsseldorf rannten die Gastgeber über weite Strecken der Musik hinterher und waren ab dem dritten Viertel chancenlos. Die 250 Zuschauer, die das Team im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten unterstützten, gingen enttäuscht nach Hause.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - ART Giants Düsseldorf 81:94 (27:27/43:51/62:78). Es war schon erstaunlich, welch hochkarätiges Ensemble die Gäste in der Waldstadt ins Rennen schickten. Bis auf Routinier Schick war die Mannschaft komplett. Schwer zu glauben, dass die Giants vor der Serie coronabedingt finanziell abspecken mussten. Starke Individualisten mit höherklassiger Erfahrung haben sich dort schnell zu einem funktionierenden Team gefunden.

Hübners Ausfall war ein Schlag in Kontor

Anders die Gastgeber, bei denen der Ausfall des verletzten Moritz Hübner so richtig ins Kontor schlug. Letztlich griff Kangaroos-Trainer Stephan Völkel weitgehend nur auf eine 7er-Rotation zurück, aus der lediglich zwei Akteure überzeugen konnten. Tanner Graham und Toni Prostran standen 40 bzw. 38,5 Minuten auf dem Feld, trugen das Spiel der Hausherren, konnten aber letztlich nichts gegen die Tiefe des ART-Kaders ausrichten.

Am Ende gingen 60 Punkte auf das Konto des Duos, doch die Ausbeute neutralisierte sich nahezu mit den 57 Zählern, die bei den Gästen Mavin und Gulley erzielten. Danach kam bei den Iserlohnern lange nichts. Viel gravierender war aber, dass das gesamte Team die robuste Düsseldorfer Gangart nicht annahm. Vor allem in der Defensive agierten die Kangaroos viel zu lasch, was erstklassige Trefferquoten des Gegners begünstigte.

Die Probleme, die die Gastgeber mit athletischen Mannschaften haben, wurden wieder einmal offenkundig. Und in der Offensive wählte man wieder allzu häufig die Versuche aus der Distanz. Recht selten tauchte das Völkel-Team unter dem gegnerischen Korb auf.

Ausgeglichenes erstes Vierteldank guter Trefferquote

Dank einer zunächst guten Trefferquote blieb die Partie vorerst ausgeglichen. 21:15 führten die Hausherren (7.), lagen aber dann 21:26 hinten (9.). Nach dem ersten Viertel hieß es 27:27. Das 29:27 durch Graham war dann bereits die letzte Kangaroos-Führung. Vor allem Mikutis bekam man nicht in den Griff. Seine 19 Zähler machten letztlich den Unterschied.

Als sich schließlich Ballverluste häuften, die Abschlussquoten sanken und die Angriffsmaschinerie der Gäste nicht mehr gestoppt werden konnte, setzten sich die Düsseldorfer auf 33:42 (16.) und 37:49 (19.) ab. Mit acht Punkten Rückstand ging es in die Pause.

Angesichts der Vorstellung aus der ersten Halbzeit war die Hoffnung auf eine Wende schon recht gering, und spätestens nach dem 47:54 (22.) sollte sich diese Vorahnung auch bestätigen. Mit acht Punkten in Serie zogen die Giganten auf 47:62 davon. Nur noch sporadisch trafen jetzt Iserlohner Würfe den Korb. In der Regel waren es Prostran und Graham, die dafür verantwortlich waren. Doch beide Akteure wurden von der Gäste-Defensive gejagt. Dieser Abnutzungskampf war nicht zu gewinnen.

Über 60:76 (29.) und 67:87 (34.) waren die Iserlohner nun eindeutig auf der Verliererstraße. Erst als die Gäste durchwechselten, gelang nach dem 70:92 noch ein wenig Ergebniskosmetik.