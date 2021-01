„eRoosters“ mit neuem Schwung

Iserlohn. Mit Iserlohns virtuellem Eishockeyteam soll in der GCL-Saison zu rechnen sein.

Mit einer herben Enttäuschung endete bereits im vergangenen Jahr die erste Meisterschaftsrunde des Iserlohner eSport Clubs auf dem virtuellen Eis. Das war in mehrfacher Hinsicht bitter, denn dank der im Herbst 2020 vereinbarten Kooperation trat das Team erstmals unter dem Namen Iserlohn Roosters eSports an.

Nach dem Verpassen der Play-offs blieb das Team auf europäischer Ebene viertklassig in der ECLneo. Club-Mitbegründer und Kapitän Daniel Kosdei ärgerte sich nicht lange, sondern begann rasch mit der gründlichen Analyse – schließlich steht jetzt noch eine GCL-Saison an, die auf den deutschsprachigen Raum begrenzt ist und in der die Ziele nahezu identisch sind: Play-off-Teilnahme und der Aufstieg von der zweiten in die erste Division. Angesichts einiger Zu- und Abgänge wurde signalisiert, dass man es ernst meint. Das unterstreicht Marvin Fischer: „Uns steht eine gute Saison bevor“, sagt der frühere Rechtsaußen, der inzwischen zum Torwart umfunktioniert wurde.

Turniersieg gegen Ligarivalen gibt Anlass zur Hoffnung

Optimistisch stimmen ihn die Ergebnisse bei zwei Turnierteilnahmen. Den über den Jahreswechsel hinaus erstmals ausgespielten Cup des in der Schweiz beheimateten HC Lachen gewannen die Roosters sogar. Daniel Kosdei ordnet den Sieg ein: „Insgesamt haben fünf Teams teilgenommen, auf unsere vier Gegner treffen wir auch in der GCL-Saison.“ Die beginnt am Montag, 15. Februar.

Erfolgsgarant war erneut der Schweizer Torjäger im Iserlohner Team, Michael Brechbühl, der bereits in der ECL-Saison zu den Lichtblicken gehörte. In den im Best-of-Three-Modus ausgetragenen Finalspielen gegen die Swiss Seniors, die aus Iserlohner Sicht 4:5, 5:2 und 5:4 nach Verlängerung endeten, kam Brechbühl auf 14 Scorerpunkte. Anders ausgedrückt: Er war an jedem Treffer beteiligt, das entscheidende Tor im dritten Finalspiel erzielte mit Daniel Feiler aus Nürnberg ein neu verpflichteter Verteidiger. Zehn Tore markierte Brechbühl selbst, vier weitere legte er auf. Solche Zahlen wecken natürlich Begehrlichkeiten, doch die Iserlohner können weiter auf ihren Stürmer bauen, der seit einem Jahr für sie nach Belieben trifft. „Ich möchte auch gar nicht wechseln, ich bin sehr zufrieden hier“, sagt er, wobei die Sache mit dem „hier“ erklärungsbedürftig ist. Iserlohn hat er noch nie besucht, und persönlich getroffen hat Brechbühl seine Teamkollegen auch noch nicht. Da per Internetverbindung zusammen gegen andere gespielt wird, ist das zwar nicht zwingend nötig, doch wenn es die Corona-Lage zulässt, möchte er im Frühjahr nach Deutschland kommen und das alles nachholen.

Im Anschluss an den Cup des HC Lachen schlüpften die Iserlohner eSportler selbst in die Rolle des Gastgebers, indem sie den Sauerland-Cup ausrichteten und dabei ihre gute Form bestätigten. An diesem Turnier nahmen acht Teams teil, die zunächst auf zwei Gruppen verteilt wurden. In sechs Spielen pro Mannschaft wurden die beiden Gruppensieger ermittelt, die sich dann in zwei Finalspielen gegenüberstanden. Iserlohn setzte sich in seiner Gruppe souverän durch und traf dann auf den EC Bad Nauheim, der sich als etwas zu stark erwies und beide Finalspiele gewann (2:1 und 6:3).

Auch abseits der virtuellen Eisfläche harmoniert das Team

Die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben hat das nicht getrübt. Vielmehr machen die guten Ergebnisse gegen Teams Mut, mit denen sich die Iserlohner auf Augenhöhe wähnen. „Wir stehen hinten kompakter und haben mehr Tiefe im Sturm. Ich bin zuversichtlich, auch weil wir viel Spaß zusammen haben, wenn wir kein Eishockey spielen“, urteilt Kosdei. Alle anderen Aktivitäten laufen ebenfalls virtuell ab, das ist der Pandemie und der räumlichen Distanz zwischen den Wohnorten der Spieler geschuldet.