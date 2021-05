Erste Sturmreihe der Iserlohn Roosters sorgt für Furore

Iserlohn. Manager Christian Hommel hat bei der Zusammenstellung des Kaders ein glückliches Händchen. Ein echter Fehlgriff ist nicht dabei.

Viele trauten den Roosters in der Corona-Saison nicht viel zu und wurden eines Besseren belehrt. Über die gesamte Hauptrunde in der Norddivision wie in der Wiedervereinigungsrunde blieben sie in Reichweite der Play-off-Ränge. Und das trotz einiger personeller Rochaden und einem ungeplanten Trainerwechsel im Februar. Echte sportliche Fehlgriffe leistete sich Manager Christian Hommel nicht, allein bei Ryan Johnston passte es menschlich nicht. Für die neue Saison steht schon mehr als das Grundgerüst des Kaders und man ist damit weiter als die NRW-Rivalen aus Köln, Düsseldorf und Krefeld. - Der Roosters-Kader in der Einzelkritik:

Torhüter

Andreas Jenike: Der große Rückhalt der Roosters. Mit 35 Spielen ist er in der Liga einer der Marathonmänner, nur der Nürnberger Niklas Treutle absolvierte gleich viele Partien (32) in der Hauptrunde. Mit 1198 Schüssen (34,2 pro Spiel) stand er so häufig unter Beschuss wie kein anderer Goalie. Mit den Leistungen hat er sich in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt. Fazit: völlig überzeugt

Janick Schwendener: Der Schweizer kam nie über die Rolle des Backups hinaus. Nur sechs Mal stand er zwischen den Pfosten, davon fünfmal von Beginn an. Schwendener machte in den ersten Einsätzen keine glückliche Figur. Trotz einer Steigerung kam er an Andreas Jenike nie vorbei, die Play-offs liefen bis auf 13 Minuten im zweiten Viertelfinale ohne ihn. Fazit: nicht überzeugt

Verteidiger

Torsten Ankert: Das „Blockmonster“ der Roosters. 89 Mal warf sich „Eisen-Anki“ in die gegnerischen Schüsse. Ob der Kapitän mindestens ebenso viele blaue Flecke davon getragen, ist nicht überliefert. Mehr als einen blauen Fleck trug er nach einem Bandencheck von Berlins White im zweiten Play-off-Viertelfinale davon. Eine Knieverletzung setzte ihn für Spiel drei außer Gefecht. Nicht nur auf dem Eis nahm der Verteidiger mit den meisten Eiszeiten (763:54 Minuten) die Rolle als Führungsspieler ein. Fazit: völlig überzeugt

Jens Baxmann: Als siebenfacher Meister mit Berlin waren die Playoffs gegen die Eisbären für ihn etwas Besonderes. Der Routinier spielte einen unauffälligen, soliden Part, weist aber mit einer Plus/Minusstatistik -8 die zweitschlechteste unter den Verteidigern auf. Mit 27 Torschüssen (65 insgesamt) setzte er weniger offensive Akzente, blockte dafür 38 Schüsse. Er traf jedoch nicht immer die besten Entscheidungen auf dem Eis und verlässt die Roosters. Fazit: bedingt überzeugt

Philip Riefers: Der Verteidiger mit den meisten Torschüssen (54, bei 93 Schüssen insgesamt). Drei Treffer gingen dabei auf sein Konto. In der Plus/Minus-Bilanz ist er mit -14 der Schlechteste in der Wertung. Ist läuferisch stark und spielte insgesamt - mit offensivem Touch - einen soliden Part. Fazit: überzeugt

Ryan O’Connor: War zusammen mit Bobby Raymond punktbester Verteidiger. Und das, obwohl er bedingt durch zwei Verletzungspausen nur 22 Spiele absolvierte. In den Play-offs avancierte er mit fünf Punkten in nur drei Spielen zu einer tragenden Säule und gehörte damit auch ligaweit zu den Top-Defendern. Hat sich gegenüber seinem ersten Jahr gesteigert. Einzig die Plus/Minus-Bilanz von – 7 trübt das Gesamtbild. Fazit: völlig überzeugt.

Griffin Reinhart: Wurde im Februar nachverpflichtet und fand sich schnell im Team und in die Liga ein. Ob Fünf gegen Fünf, Powerplay oder Unterzahl – er gehörte zu den Allroundern. Zwölf Punkte aus 25 Partien sind ein ordentlicher Wert. Seine Stärke liegt im Spielaufbau, er sorgte einige Male mit Klassepässen für Zungenschnalzen. Er ist in der Rückwärtsbewegung manchmal etwas behäbig, die Vertragssituation ist noch offen. Fazit: überzeugt

Bobby Raymond: Er war punktbester Defender der Hauptrunde. Der 35-Jährige blockte neben Ankert die meisten Schüsse (39). Das Zahlenwerk spricht für ihn, dennoch dürfte seine Zeit am Seilersee nun abgelaufen sein. Fazit: überzeugt

Erik Buschmann: Er konnte nach seiner guten ersten DEL-Saison in dieser Spielzeit nicht den nächsten Schritt machen. Erhielt nur wenig Eiszeit (Hauptrunde 8:45 Minuten/Spiel; Play-offs: 5:54) und gehörte oft zu den Streichkandidaten, die auf die Tribüne mussten. Er spielte beim Deutschland-Cup im Perspektivteam und muss sich in der kommenden Spielzeit endgültig durchbeißen. Fazit: bedingt überzeugt

Dieter Orendorz: Der Pechvogel der Roosters. Für ihn war am 25. Februar die Serie beendet, als er sich bei der DEG eine Handverletzung zuzog. Er agierte bis dahin unauffällig und erzielte gegen Bremerhaven sein einziges Saisontor. Plus/Minus-Bilanz -3. Seine Vertragssituation ist noch offen. Fazit: bedingt überzeugt

Ryan Johnston: Der Kanadier war als Verstärkung geplant und kam genau rechtzeitig, als O’Connor ausfiel. Entwickelte sich schnell zum Leistungsträger mit Stärken in der Offensive aber mancher Defensivschwäche. Weist die beste Plus/Minus-Bilanz (+7) auf. Als O’Connor ins Team zurückkehrte gehörte er zu den Streichkandidaten und fand sich damit nicht ab. Sein Vertrag wurde im März aufgelöst. Fazit: nur sportlich überzeugt

Stürmer

Joe Whitney: Mit nur 1,73 Meter Körpergröße avancierte er nicht nur zum Top-Spieler der Roosters, sondern auch zum Top-Scorer der Liga. Stand in der Auswahl zum Stürmer des Jahres. Läuferisch stark, besitzt dazu ein gutes Auge. Punktstärkster Stürmer der Roosters (1,18/Spiel), erzielte die meisten Führungstreffer (9). Er fand jedoch keine Alternativen, wenn der Gegner ihn aus dem Spiel nahm. Fazit: völlig überzeugt

Casey Bailey: Power-Stürmer mit ausgeprägten Torinstinkt. Bildete mit Joe Whitney und Grenier die Top-Reihe. Defensiv mit Schwächen, leistete sich Strafen mit teils spielentscheidenden Folgen. Hatte mit 137 Versuchen (bei 231 gesamt) die meisten Torschüsse und blockte die meisten Schüsse (34) unter den Stürmern. Das „Eiszeitmonster“ (873:56 Minuten gesamt; 21:50 Minuten/Spiel). Fazit: völlig überzeugt

Alex Grenier: Komplettester Stürmer der Roosters. Fand im zweiten Jahr mit Joe Whitney und Bailey endlich die passenden Sturmpartner. Er besaß eine sehr gute Übersicht und spielte manch genialen Pass. Stärkster Passgeber (30 Beihilfen) der Roosters. Sorgte viermal für den Gamewinner. Gewann zweitmeisten Bullys (885/ Quote: 51,86%) ) der Liga, tauchte jedoch in den schwachen Spielen ab und fand kein Gegenmittel, wenn der Gegner die erste Reihe außer Gefecht setzte. Fazit: völlig überzeugt

Brent Aubin: Das „Powerplay-Monster“, erzielte acht seiner zehn Treffer in Überzahl. Beste Plus/Minus-Bilanz (+3) bei den Stürmern. Sympathieträger, keiner jubelt so emotional wie er. Hatte aber auch seine schwachen Phasen und will im zweiten Anlauf den deutschen Pass bekommen. Fazit: überzeugt

Brent Raedeke: Der Rückkehrer entwickelte sich erst zum Ende der Hauptrunde zum Leistungsträger. Blieb mit 13 Punkten Mittelmaß. Zusammen mit Aubin die drittmeisten Torschüsse (87). Vorteil deutscher Pass. Fazit: bedingt überzeugt

Marko Friedrich: Kam nach seiner Gehirnerschütterung aus der letzten Saison nur schwer in Tritt, auch fehlte ihm der Zug zum Tor. Kämpferisch passte es immer. Zum Ende der Hauptrunde und in den Play-offs war er endlich der Leistungsträger. Er verlässt die Roosters auf eigenen Wunsch. Fazit: bedingt überzeugt

Brody Sutter: Steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr und wirkte nicht nur schlittschuhtechnisch verbessert sondern strahlte auch mehr Torgefahr aus. Setzte zudem seinen Körper besser ein. Verließ Ende März die Roosters aus familiären Gründen. Fazit: überzeugt

Jake Weidner: Kein Stürmer mit Scourigtouch. Dafür aber ein unermüdlicher Arbeiter, der sich auch für die Drecksarbeit (33 geblockte Schüsse) nicht zu schade ist. Hat die beste Bullyquote (56,84 %) aber die zweitschlechteste Plus/Minus-Bilanz (-9). Vertragssituation offen. Fazit: überzeugt

Joel Lowry: Wurde im Januar nachverpflichtet und benötigte lange, um seine Verpflichtung zu rechtfertigen. Zweikampfstark, mit der höchsten Strafzeitenquote (1,65 Minuten/Spiel) und der einzigen Spieldauerstrafe der Roosters. Vertragssituation offen. Fazit: bedingt überzeugt

Taro Jentzsch: Der DEL-Rookie startete furios in die Saison und erarbeitete sich einen Stammplatz im Team. Schlittschuhläuferisch und stocktechnisch stark, muss körperlich noch zulegen. Erzielte einmal den Gamewinner und das Führungstor. Gehörte zum Kreis des Rookie des Jahres in der Liga. Fazit: völlig überzeugt

Julian Lautenschlager: Konnte keine Fortschritte gegenüber der Vorsaison machen, hatte eher ein schwaches Jahr. Das Eishockey arbeiten liegt ihm nicht, auch wenn er 23 geblockte Schüsse verbuchte. Weist mit -10 die schlechteste Plus/Minus-Bilanz auf. Vertragssituation offen. Fazit: nicht überzeugt

Steve Whitney: Kam Anfang März, läuferisch nicht so stark wie Bruder Joe. Fiel später ab. Verletzte sich beim 0:5 gegen Straubing und kehrte in Spiel drei in den Play-offs kurz zurück. Vertragssituation offen. Fazit: nicht überzeugt

Tim Fleischer: Konnte nicht an sein gutes Debütjahr anknüpfen und hatte weniger Eiszeit (7:23 Min/Spiel). Gehörte zu den Streichkandidaten und profitierte auch nicht von Verletzungen seiner Teamkollegen. War unzufrieden und soll für Unruhe im Umfeld gesorgt haben. Er wechselt nach Nürnberg. Fazit: nicht überzeugt

Yannick Proske: Der 17-Jährige kam von Mannheim aus der DNL1 und gab ein gelungenes Debüt in der DEL. Hat Steigerungspotenzial in allen Bereichen. Fazit: überzeugt.

Ohne Bewertung:

Neal Samanski: Hatte nur in drei Partien Eiszeiten und sah auch aufgrund der Nachverpflichtungen keine Perspektive mehr. Wechselte Mitte Januar nach Weiden in die Oberliga. Trainer Jason O’Leary zeigte sich enttäuscht über seine fehlende Geduld.

Nils Elten: Er schnupperte mit 17 Jahren die erste DEL-Luft. Gehörte auch zum Kader des DNL2-Teams. Als dessen Saison abgebrochen wurde, sammelte der Rookie Spielpraxis beim Kooperationspartner Herne in der Oberliga. Dort hinterließ er mit acht Beihilfen und einem Treffer einen positiven Eindruck.

