Es droht Ungemach für Hemers erfolgreiche Schachspielerinnen

Hemer Sportlich haben Hemers Schachspielerinnen einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht, aber die Zukunft ist ungewiss.

Die Damenmannschaft des Schachvereins Hemer hat das Duell gegen Mitabsteiger Erfurt am vergangenen Wochenende mit 4:2-Punkten für sich entschieden und damit die alleinige Tabellenführung in der 2. Bundesliga erobert.

Das Spielwochenende begann mit einer Hiobsbotschaft, da Carmen Voicu-Jagodzinsky am Freitagabend ihren Einsatz absagen musste. „Sie war so stark erkältet, dass eine Reise nach Erfurt am Samstagmorgen nicht sinnvoll gewesen wäre“, berichtet Andreas Jagoszinsky. Da Voicu-Jagodzinsky am Hemeraner Spitzenbrett gespielt hätte, war damit die Vorbereitung aller weiteren SVH-Spielerinnen ebenfalls Makulatur. „Nachdem zwei potenzielle Ersatzspielerinnen ebenfalls krank geworden waren, erklärte sich Catriona Dartmann Aubanell bereit, am Samstagmorgen von Aachen nach Hagen zu fahren und die Reise nach Erfurt mitanzutreten“, freute sich Hemers Vorsitzender.

Trotz des Ausfalls von Carmen Voicu-Jagodzinsky waren die Hemeranerinnen leicht favorisiert. Am Spitzenbrett nahm die langjährige rumänische Nationalspielerin Luminta Cosma Platz. An Brett zwei kam die junge Polin Honorata Kucharska zum Einsatz. Die Aufsteigerin 2022/23, die 15-jährige Michelle Trunz, die gerade in Italien Platz sechs bei der Jugend-WM erzielt hatte, spielte an Brett drei. Olena Hess und Elena Trunz folgten an vier und fünf. Catriona Dartmann Aubanell komplettierte die Hemeraner Mannschaft an Brett sechs.

Drei Siege in 30 Minuten sichern 4:2-Erfolg

Der Auftakt der neuformierten Hemeranerinnen misslang, da Michelle Trunz ihre Partie verlor. Beim Stand von 0:1 stand auch Honorata Kucharska zunächst in einer kritischen Stellung. Doch sie schaffte es noch, die Partie unentschieden zu spielen. Als auch Olena Hess ein Remis beisteuerte, sah das Match aus Hemeraner Sicht plötzlich wieder besser aus. Spitzenspielerin Luminta Cosma hatte sich mittlerweile einen deutlichen Vorteil erspielt. Auch Elena Trunz stand besser. Und Catriona Dartmann Aubanell hatte einen Bauern erobert und fast alle Figuren abtauschen können. Innerhalb von nur 30 Minuten siegte das Hemeraner Trio nacheinander in allen Partien und sicherte dem Schachverein Hemer so den 4:2-Sieg.

Da am zeitgleich die bislang ebenfalls verlustpunktfreie zweite Mannschaft aus Hamburg ihr Spiel verlor, hat sich Hemer mit zwei Punkten Vorsprung nun an die Tabellenspitze gesetzt. Vier Runden vor Schluss haben die heimischen Spielerinnen den Aufstieg jetzt alleine in ihren Händen. Am 20. und 21. Januar stehen in Hemer die Duelle gegen Lehrte und Delmenhorst auf dem Programm, bevor dann Ende März die Sasion in Hamburg endet.

Ohne weitere Sponsoren gibt es keine Bundesliga-Rückkehr

Kurz darauf wird dann die Entscheidung über die Zukunft der Mannschaft fallen. „Wenn bis dahin keine Sponsoren gefunden werden, können wir das finanzielle Risiko einer weiteren Bundesligasaison nicht eingehen“, stellt Andreas Jagodzinsky klar. Ob es dann zu einer weiteren Zweitligasaison komme oder die Mannschaft komplett zurückgezogen werde, müsse anschließend entschieden werden. Hemer habe bislang alle Zweitligapartien in seiner Vereinsgeschichte klar gewinnen können. „Umso dramatischer und enttäuschender wäre ein kompletter Rückzug“, stellt Hemers Vorsitzender klar. „Schließlich ist die sportliche Herausforderung für die zumeist jungen Hemeraner Spielerinnen nur in der Bundesliga gegeben, da diese aufgrund der Vielzahl an Weltklassespielerinnen zurecht als beste Frauenliga der Welt gilt.“

