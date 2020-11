Exzellenter Shooter und echter Teamplayer

Am Dienstag absolvierte er seine erste Trainingseinheit bei den ProB-Basketballern der Iserlohn Kangaroos, am Samstag im Derby gegen Schwelm stand er bereits 17:30 Minuten für die Waldstädter „auf der Platte“. Fünf Punkte und vier Rebounds steuerte der 26-jährige Flügelspieler zum Überraschungserfolg gegen den bisherigen Tabellenführer bei - unter dem Strich ein gelungenes Debüt.

„Er hat unsere Systeme schnell verinnerlicht“, lobte Kangaroos-Coach Stephan Völkel die Spielintelligenz des 1,88 Meter großen Akteurs, der als sogenannter „Local Player“ ohne deutschen Pass bei den Kangaroos zum Einsatz kommt. In Deutschland geboren, hat der Kosovare seine ersten basketballerischen Schritte in Waltrop unternommen und später in Herten kurzzeitig zweite Liga und dann Regionalliga gespielt. Im Sommer 2019 wagte er den Sprung zum Zweitligisten Düsseldorf, wo er nach der Serie 2019/20 zum „Spieler der Saison“ gekürt wurde.

Auf ein weiteres Engagement in der Landeshauptstadt konnten sich beide Seiten aber nicht verständigen, was für ihn durchaus bedauerlich war, weil der Versicherungskaufmann bei einem großen deutschen Unternehmen in Düsseldorf arbeitet. Da Faton Jetullahi seinen Wohnsitz in Lünen hat, wurde er sich relativ schnell mit den Kangaroos einig.

Bestes Spiel der Karrieregegen Schwelm gemacht

Dass sein Debüt gerade gegen Schwelm stattfand, gefiel ihm ganz besonders. „Letztes Jahr habe ich 28 Punkte gegen die gemacht. Das war mein bislang bestes Spiel“, so Jetullahi. Als reiner Shooter sieht sich der Distanzwerfer allerdings nicht. „Ich versuche auch den Pegel in der Mannschaft hochzuhalten, wenn ich auf der Bank sitze“, ist es für ihn stets wichtig, die Mannschaft positiv anzufeuern.

Für ihn selbst geht es nun darum, seinen Rhythmus zu finden. Zuletzt hat er sich in Hamm und in Waltrop fit gehalten, solange dort noch die Hallen geöffnet waren. Die Doppelbelastung von Beruf und Leistungssport hält er für machbar, um eine Trainingseinheit pro Tag zu absolvieren. „Ich habe einen verständnisvollen Chef, der selbst Eishockey in der DEL gespielt hat“, verrät Jetullahi und freut sich auf die nächsten Aufgaben mit den Kangaroos.