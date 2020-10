FC Iserlohn empfängt den Topfavoriten

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: Borussia Dröschede fährt voller Zuversicht zum Nachbarschaftsduell nach Hohenlimburg.

In der Fußball-Westfalenliga erlebten Borussia Dröschede und der FC Iserlohn zuletzt Ende September die Glücksgefühle eines Sieges. Nicht nur deswegen wäre ein Erfolgserlebnis mal wieder an der Zeit. Da die Borussia am Sonntag ein Derby in Hohenlimburg zu bestreiten hat, sind die Vorzeichen sowieso besonders. Der FCI empfängt den bislang ebenfalls enttäuschenden DSC Wanne-Eickel.

FC Iserlohn - DSC Wanne-Eickel. Ein Umzug nach Oestrich soll dem FCI dabei helfen, wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden. Trainer Max Borchmann hofft, dass seine Mannschaft auf dem Kunstrasen besser zurecht kommen wird als auf dem tiefen Rasen des Hembergstadions. „Wir sind ja eine Mannschaft die spielen will“, begründet er und betont, dass das auch zuletzt gezeigt wurde, trotz der schlechten Ergebnisse. „Wir sind oft bis auf die Torlinie durchgedrungen. Aber wir müssen den Ball auch mal wieder rüberdrücken.“ Den letzten Torerfolg gab es zuletzt vor 313 Minuten. Gegen Tabellennachbar Wanne-Eickel soll es wieder soweit sein. Der DSC wurde vor der Saison als heißer Aufstiegskandidat gehandelt, hinkt also noch weit hinter den Erwartungen her. Endlich kommt also mal kein Team aus den Top fünf. Doch das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein. Borchmann hat sich bei dem Gedanken erwischt, dass zuletzt alle Gegner durch Siege gegen den SV Hohenlimburg Selbstvertrauen getankt haben, bevor sie auf den FCI getroffen sind.

SV Hohenlimburg 10 - Borussia Dröschede. Vor dem mit Spannung erwarteten Iserlohner Derby müssen die Dröscheder zum Nachbarschaftsduell. Seit mehr als einem Jahr hat man nicht mehr um Punkte gegeneinander gespielt. In der Landesliga gab es zuletzt einen 1:0-Sieg auf der Emst. Und einen Erfolg strebt Borussen-Coach Dragan Petkovic auch diesmal bei den zuletzt arg gebeutelten Zehnern an. 18 Gegentore kassierte das Team in den letzten drei Partien, doch so langsam füllt sich der Kader der Hohenlimburger wieder.

„Wir wollen aggressiv spielen und das Mittelfeld schnell überbrücken“, gibt der Trainer den Kurs vor. Dabei ist er sicher, dass sein Team mit einer anderen Einstellung in die Partie geht als das zuletzt in Gerlingen und gegen Brünninghasuen der Fall war. Der Derbycharakter sorgt hier für zusätzliche Motivation. Insgesamt hat die Pause der Borussia gut getan. Zuletzt angeschlagene Akteure stehen wieder zur Verfügung. Zudem winkt die Aussicht, dass die Hohenlimburger auf ihrem Kunstrasenplatz spielen wollen, was dem Gast entgegenkäme.