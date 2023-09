FC Iserlohn gegen Ibbenbüren vor echter Herausforderung

Iserlohn. Die Spielerinnen des FC Iserlohn und der Arminia aus Ibbenbüren sind sich zu Jugendzeiten schon häufiger begegnet. Simon Naujoks muss umstellen.

Nach drei Partien gegen Liganeulinge bekommt es Spitzenreiter FC Iserlohn am vierten Spieltag der Fußball-Frauen-Westfalenliga erstmals mit einem etablierten Gegner zu tun. Die DJK Arminia Ibbenbüren ist aktuell Tabellenfünfter und holte in der neuen Saison bislang vier Punkte aus drei Spielen. Daran soll sich aus Sicht der Iserlohnerinnen natürlich möglichst auch nach der nächsten Partie nichts ändern, allerdings weiß Trainer Simon Naujoks auch: „Gegen Ibbenbüren ist das immer ein hartes Stück Arbeit.“

Zwei Siegen für den FC Iserlohn in der vergangenen Saison

Er erwartet deshalb ein unangenehmes Spiel für seine Elf, auch wenn in der vergangenen Spielzeit am Ende zwei Siege aufseiten Iserlohns zu Buche standen (3:1 zuhause, 3:0 auswärts), Gegen die Gäste aus dem nördlichen Münsterland kann Simon Naujoks erstmals in dieser Saison aufgrund von einigen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfällen personell nicht aus dem Vollen schöpfen. „Allerdings werden wir wohl einen Kader mit 14 oder 15 Spielerinnen zusammenbekommen“, hofft der FCI-Coach.

Die Qualität des Gegners schätzt Naujoks durchaus hoch ein. „Ibbenbüren verfolgt eine ähnliche Philosophie wie wir. Auch die Arminia hat eine große Jugendabteilung, aus der es immer wieder Spielerinnen in den Westfalenliga-Kader schaffen.“ Und dieses Konzept zahle sich inzwischen aus. „Ich erwarte Ibbenbüren am Ende dieser Spielzeit durchaus wieder unter den Top 6 der Liga.“

In der Landesliga ist Aufsteiger SF Sümmern spielfrei, während Borussia Dröschede am Sonntag um 13 Uhr beim SV Fortuna Freudenberg II antritt.

