FC Iserlohn kommt über 1:1 nicht hinaus

Wenn ein Iserlohner Spieler (hier Jonas Hollmann, am Ball) mal etwas Raum zu haben schien, heftete sich umgehend ein Lüdenscheider an dessen Fersen.

Iserlohn. Gegen Rot-Weiß Lüdenscheid gerät die Mannschaft von Trainer Max Borchmann kurios in Rückstand.

Fußball-Westfalenligist FC Iserlohn hat auch sein viertes Testspiel in Folge nicht gewinnen können. Dabei ging es im Unterschied zu den vorangegangenen drei Partien am Sonntag mit Rot-Weiß Lüdenscheid gegen einen klassentieferen Landesligisten. Der aber wusste genau, wie er dem Favoriten das Leben schwer zu machen hat.





Fußball, Testspiel: FC Iserlohn - Rot-Weiß Lüdenscheid 1:1 (0:1). „Letztendlich war das von uns keine unbefriedigende Leistung“, sagte Iserlohns Trainer Max Borchmann. Doch während er das sagte, wirkte er sachlich und keineswegs erbost. Was ihn störte, lag auf der Hand: In der ersten Halbzeit spielte sich seine Mannschaft viele Chancen heraus, die aber allesamt ungenutzt blieben.

Hunecke vergibt die größte einer Reihe von Chancen

Immer wieder brachte sich Stürmer Ben Binyamin in Position, einmal setzte er Ayman Bouaich in Szene, der aber auch nicht erfolgreicher war. Die größte einer Reihe von guten Gelegenheiten vergab Julian Hunecke eine Minute vor der Pause. Er schien ziemlich überrascht zu sein, dass ihn die Flanke von Jonas Janetzki noch erreichte, denn Rot-Weiß-Torwart Jonas Brackmann ließ den Ball zuvor passieren. Hunecke berührte den Ball vor dem Tor mit der Brust, links am Gehäuse trudelte er letztendlich vorbei.

Es wäre das 1:1 gewesen, denn Lüdenscheid führte seit der 33. Minute und brachte dabei das Kunststück fertig, sich in der ersten Halbzeit keine echte Chance erspielt zu haben. Das Tor erzielte Leeroy Boatey. Zwei, drei Schritte weit stand er in der Hälfte des FCI und sah, dass Iserlohns Torwart Daniel Dreesen zu weit vor seinen Kasten stand. Boatey nahm Maß und traf. Überwiegend beschränkten sich die Lüdenscheider darauf, das Spiel des FCI durch frühes Anlaufen oder zwei Verteidigungslinien zu zerstören. Dass ihnen dass gelang, lastete Borchmann seinen eigenen Spielern an. „Wir haben viel zu oft zu hoch und zu tief gespielt und das auch noch zu schnell. Wir hätten unsere Angriffe besser vorbereiten müssen, auch um Lüdenscheid laufen zu lassen.“

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste giftig und der FCI am Drücker, aber die ganz große Chancenflut blieb aus. Die besten Gelegenheiten vergaben Abdelaziz Slimi und Moritz Denninghoff. Letzterer traf zwar nach knapp 70 Minuten per Kopf, allerdings wurde auf Abseits entschieden. Thomas Mönig war vier Minuten vor Schluss zur Stelle, er bedankte sich für eine Fehlerkette, die sich die Lüdenscheider Abwehr ausnahmsweise erlaubte.

FCI: Dreesen; Mitrovic (76. J. Mönig), Schneider, Maleika (46. Denninghoff), Janetzki, Hunecke (81. T. Mönig), Bouaich (72. Fassmann), Slimi (81. Barankov), Hollmann, Pirincoglu, Binyamin (77. Szostok).

Tore: 0:1 (33.) Boatey, 1:1 T. Mönig (86.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe